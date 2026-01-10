韓國瑜送柯文哲馬上幸福春聯 陳佩琪秀存摺嘆「去年是淒慘的一年」

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪分享自己的存摺照片。翻攝陳佩琪臉書。



民眾黨前主席柯文哲昨天下午前往立法院拜會院長韓國瑜，遊說支持《人工生殖法》修法納入代理孕母解禁，韓親送「馬上幸福」春聯給柯，並表示「祝福柯主席新的一年馬上幸福。」對此，柯妻子陳佩琪今（1/10）天在臉書發文，去年是淒慘的一年，全家被整得夠淒慘了，還被網軍說她要聽到ATM的聲音才高興。她更分享自己的存摺照片，反問「所以在台灣站ATM前，就是犯罪嫌疑重大？」

陳佩琪首先表示，感謝韓國瑜贈送「馬上幸福」春聯，丈夫昨天馬不停蹄地拜會了很多地方，一心只想把這一年來該做、卻沒做到的事趕快彌補回來，因為去年是淒慘的一年，「我們全家已經被整得夠悽慘了，柯慘，全家也跟著慘。」

陳佩琪表示，昨天柯文哲去立院前，早上還匆忙跑去信義路上的派出所，讓她心頭一震，「難道又要被抓回籠了？」她指出，因為網路上一堆流言說3月底柯又要被抓去關了，「昨天都還沒過年，難道這麼早就要抓他？」結果柯稱是要去弄人臉辨識，因為冬天柯皮膚會過敏發炎，指紋會不見，無法靠指紋辨識開啟手機追蹤，所以去派出所改成人臉辨識。

陳佩琪說，去年是淒慘的一年，年初柯爸病危，柯文哲短暫交保那5天就立刻趕回新竹探視，結果法官說撤銷交保，要柯立刻回法院的囚禁室成「被囚狀態」，柯媽大概也絕望，所以準備一些食物讓柯帶著車上吃。她繼續表示，柯當時在車上打電話給她，要她準備些禦寒衣物，因為柯知道可能不能回家了，那天柯離開前，最後跟她講了一句話：「我可能不會回來了，妳要一個人好好過日子」柯匆忙拿了些衣物，立刻趕去法院地下室成被囚狀態。

「這一年來我們家被整得不夠慘嗎？我是怎麼活下來的？」陳佩琪回憶起，柯以前回家都會大叫：「佩琪！我回來囉！」 但過去一年沒聽到這句話，只有在東京大學唸書的兒子在寒暑假回國時，會喊「媽媽，我回來了。」

陳佩琪直言，或許自己活著是在等這一句話，等先生、等家人，「人活著，有時是對心愛家人的一種義務。」

最後，陳佩琪提到，網軍喜歡說她要聽到ATM的聲音才高興，「所以在台灣站ATM前，就是犯罪嫌疑重大？」她不滿表示，一場官司下來，檢察官自己不去找證據，卻把她家資產全部扣住，包括她媽媽的，然後一樣樣在她面前攤開，要她解釋這是從哪裡來的，她要是記不清楚，就嘿嘿嘿的，「請問大家，皮包若留留有幾千元，會記得是哪一天、從哪一帳戶領出來的嗎？」

