韓國瑜送柯文哲馬上幸福春聯 陳佩琪臉書發文嘆：去年是淒慘一年

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨前主席柯文哲昨（9）日拜會立法院長韓國瑜，韓國瑜送給柯文哲「馬上幸福」春聯。柯文哲夫人陳佩琪今天在臉書貼文，稱「柯」昨天馬不停蹄的拜會很多地方，只想把過去一年該做卻沒做的是彌補起來。話鋒一轉，陳佩琪稱去年是淒慘的一年，他們全家被整得夠淒慘了，陳佩琪並在文中細數去年的淒慘。

韓國瑜昨天送柯文哲「馬上幸福」春聯。（圖／資料照）

陳佩琪稱，感謝韓昨天送先生「馬上幸福」春聯，柯昨天馬不停蹄地拜會了很多地方，一心只想把這一年來該做、卻沒做到的事，趕快彌補回來。而去年是淒慘的一年，「我們全家已經被整得夠悽慘了」，柯慘全家也跟著慘。

陳佩琪表示，昨天柯去立院前，早上還匆忙跑去信義路上的派出所，她心頭一震，難道又要被抓回籠了？陳稱網路上是一堆流言說3月底先生又要被抓去關了，「昨天都還沒過年，難道這麼早就要抓他？」結果柯稱是要去弄人臉辨識，因為冬天柯皮膚會過敏發炎，指紋會不見，無法靠指紋辨識開啟手機追蹤，所以去派出所改成人臉辨識。

陳佩琪說，去年是淒慘的一年，年初公公已經病危，柯文哲短暫交保那5天、立刻趕回新竹探視，結果法官說撤銷交保，要柯立刻回法院的囚禁室成「被囚狀態」，婆婆大概也絕望了，準備了一些食物讓柯帶著車上吃，柯在車上打電話給她，要她準備些禦寒衣物，柯知道可能不能回家了，那天柯離開前，最後跟她講了一句話：「我可能不會回來了，妳要一個人好好過日子…」柯匆忙拿了些衣物，立刻趕去法院地下室成被囚狀態。

陳佩琪說，「這一年來我們家被整得不夠慘嗎？我是怎麼活下來的？」陳佩琪曝，柯每次回家總是習慣大叫「佩琪！我回來囉！」這一年沒聽柯這樣叫過我，只有兒子東大唸書、寒暑假回國時，都無薪去原單位上班，每回下班回來，她發覺兒子有著一樣的習慣：「媽媽，我回來了…」或許活著是在等這一句話吧，等先生、等家人，人活著，有時是對心愛家人的一種義務。

陳佩琪也提到，網軍喜歡說她要聽到ATM的聲音才高興，所以在台灣站ATM前，就是犯罪嫌疑重大？一場官司下來，檢察官自己不去找證據，卻把她家資產全部扣住，包括她媽媽的，然後一樣樣在她面前攤開，要她解釋這是從哪裡來的，她要是記不清楚，就嘿嘿嘿的，姜長志要她說出這筆存入的錢是從哪一個人的戶頭的哪一天領出來的？她請問大家，皮包若留留有幾千元，會記得是哪一天、從哪一帳戶領出來的嗎？



