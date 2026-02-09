韓國瑜這次有意出席！賴清德已邀五院院長新春後茶敘 總統府：化歧見為共識

立法院長韓國瑜近日提及，總統賴清德在春節後將邀請五院茶敘。總統府證實，賴清德已邀請五院院長於春節後進行茶敘交流，針對立法院長韓國瑜提及相關規劃，總統府發言人郭雅慧今（9）日表示，台灣正面臨多重國內外情勢挑戰，政黨立場或有不同，但國家只有一個，總統期盼透過五院增進溝通、凝聚共識，攜手為國家做事、為人民解決問題，讓憲政運作更順暢。

郭雅慧指出，總統已誠摯邀請五院院長於新春後茶敘，盼能促進交流、化歧見為共識。

不過，考量各院公務繁忙，相關時間仍需後續協調安排，期盼在年節過後的合適時機順利舉行。

