「韓國瑜這記耳光打得好響亮！」醫酸沈伯洋「抗中陰謀論」：賴清德聽到了嗎？

中國重慶公安局宣稱立案調查民進黨立委沈伯洋，總統賴清德公開聲援，也呼籲立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，而韓國瑜今（12）日正式回應，反批賴清德「自己生病卻要別人吃藥」，稱台海安全的桌腳是被民進黨打斷。對此，精神科醫師沈政男直呼，「韓國瑜打沈伯洋這個耳光好響亮！」

沈政男在臉書發文表示，韓國瑜的講法之一是，為什麼賴清德要宣告對岸是境外敵對勢力？「你把人家當敵國，人家當然要追殺你嘛！」他因此把「境外敵對勢力」幾個字的起源，花了一點時間弄清楚，結論是「韓國瑜這一記耳光，直接命中目標，打得好響亮！」



沈政男提到，台灣本來沒有「境外敵對勢力」幾個字，都是前總統蔡英文弄出來的，就是因為2018地方選舉民進黨大敗，尤其是在高雄輸給了掀起「韓流」的韓國瑜，而選後檢討，他們就歸咎於部份媒體做假新聞，幫助特定候選人，就是一些人所說的「紅媒」。

沈政男說，蔡英文2022年把沈伯洋引進了民進黨，而2024年，對蔡英文一向不以為然的賴清德，竟然也相信此人的說法，把沈伯洋奉為不分區立委前茅，當上總統後就把中國宣告為「境外敵對勢力」，而後來發生了什麼事？人類民主史上的大笑話，大罷免。



沈政男批，大罷免的起因，不就是沈伯洋那一套抹紅說法，唬得綠營一愣一愣，使得綠營支持者一定要把「匪諜」除掉，就只是一種陰謀論而已。「韓國瑜打沈伯洋的這個耳光，賴清德聽到了嗎？竟然還有人要推沈伯洋選台北市長，藍白求之不得！」

沈政男提到，他看了副總統蕭美琴與蔡英文這幾天在歐洲的演講，其實都在講同一件事，「抗中保台好！歐洲朋友一起來抗中！」試問現在是誰當總統？蔡英文要回來選第3任嗎？

沈政男表示，賴清德應該好好想一想，為什麼大罷免會大失敗？不要以為這陣子滿意度略微回升，「中國是境外敵對勢力」的說法就沒什麼問題，沈伯洋的抗中陰謀論是用國會議員的身分表達嗎？他的言論有得到立法院背書與民眾支持嗎？為什麼要韓國瑜幫他講話？

