即時中心／高睿鴻報導

近日有消息傳出，民進黨立委王世堅有意為《人工生殖法》修法，會見立法院長韓國瑜、前民眾黨主席柯文哲等人，引發輿論關注；但此事曝光後，王世堅對於外界傳言他「主動求見」感到不滿，因此決定不去了。為此，韓國瑜今（9）早受訪時證實，是自己向王發邀請，因為柯文哲剛好要來拜訪，想到當初3人曾在北市政壇共事，就想邀王一起接待柯；結果造成王世堅困擾，韓國瑜直言說，對他很不好意思。

王世堅今早解釋，韓國瑜先前特別向他提及，民眾黨現任不分區立委任期將屆，因此，希望加速研議白委陳昭姿提出的《人工生殖法》；韓於是向他提議，既然大家都是老朋友，要不要聚在一起談？王世堅續指，其實陳昭姿上週就有找自己談，而他也剛好認為，人工生殖法確實已來到該修法的時候，但目前各方仍有許多不同看法；「我們當然要多聽一些不同的說法再做結論，所以我就答應了」，他說。

但王世堅表示，之後民眾黨發布了相關新聞，讓外界的傳言變成「好像是我主動」，「那這就截然不同了，完全與事實不符！」。他強調，自己並不會因為某個法案，就去找特定某位委員、甚至驚動到院長，因為黨有其他領導人、黨團也有幹部、更上面則是主席，「我不能為了一個政策，私下找其他委員幫忙連署」。尤其，王世堅更表示，當法案已涉及黨對黨層面時，自己更不能撈過界。

快新聞／王世堅怒駁斥「求見柯韓」傳言！韓國瑜道歉了：對他很不好意思

民進黨立委王世堅。（圖／民視新聞）

他繼續解釋，之前有聽到柯主席也要來，「我就想說，沒關係啊！過去我跟韓國瑜、柯文哲，3位都是舊識；雖然當時是在議會質詢，有出現比較尖銳的爭執，但那個時空情境已經過了」。王世堅強調，自己根本不在意當初的衝突、韓院長更不會在意，這次對方完全是以老朋友相聚的模式，邀請大家在他那邊碰面，「我覺得很好」。王世堅也表示，當時收到邀請，想到自己確實很久沒與韓面對面聊天，因此馬上就答應了。

對此，韓國瑜則於受訪時表示，他是在昨天邀請王世堅，因為對方是一個有情有義的人，且台灣本來就是人情味很濃厚的社會。他指出，當年自己與柯、王兩人都在台北市政壇，如今有機會與柯共處一室，因此也邀王世堅一起接待，如此而已。

不過，談到王世堅因此陷入輿論風波、並且最終決定不參與聚會，韓國瑜也說，「我今天有特別跟王委員致意一下，造成他困擾，我很不好意思；我還是要重申一遍，主動邀請的人是我，王世堅委員是一個有情有義的人，他願意接受，就這樣而已」。

王世堅則表示，韓國瑜已在今早9點半，親自打電話至他的研究室，表達致意與抱歉。

原文出處：快新聞／韓國瑜道歉了！王世堅怒駁斥「求見柯韓」傳言 韓：對他很不好意思

