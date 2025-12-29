韓國瑜遭指中共介選 邱鎮軍聲援：賣菜郎魅力從基層開始 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／苗栗報導

日本媒體報導指出，中共解放軍與北京沃民高新科技，疑似聯手在立法院長韓國瑜競選高雄市長期間，建立輿情分析系統干預台灣選舉。韓國瑜罕見在社群媒體怒斥，抹紅、抹黑、抹臭既廉價、又拙劣，卻是轉移執政不利的好方法。立委邱鎮軍聲援表示，韓國瑜的魅力是從擔任賣菜郎、與民眾面對面的互動開始，成為很多人真實生活的回音。

邱鎮軍指出，從詐欺犯王立強指控總統候選人韓國瑜受到北京控制，到現在又透過日本讀賣新聞、鏡週刊，重新端出暗網「中共介選」的說法，都只有一個共同目的，「不是找出真相，而是重寫你對那一年的記憶」。他認為，只要民眾開始懷疑「那不是民意，而是被操弄的結果」那麼，當年的選擇，就可以被宣布無效。

「原來政治人物，也可以用人話說話」邱鎮軍認為，韓國瑜的魅力，要把時間點往前拉到選舉之前，他說明，很多人願意聽韓國瑜說話，並不是因為政治動員，而是在2018年投入高雄市長選舉之前，韓國瑜在北農，被叫作「賣菜郎」。

邱鎮軍說，韓國瑜面對的不是抽象價值，而是每天都在發生的現實：菜價怎麼算？產地怎麼撐？通路怎麼走？一顆高麗菜要怎麼賣得出去？正因為太真實，才讓很多人第一次覺得「原來有人懂得，我們的困難」。他質疑，如果這一切真的是「中共介選」，為什麼共鳴不是從網路開始，而是從市場、從攤位、從一次一次面對面的互動慢慢累積？

邱鎮軍舉例，支持者甚至只記得「莫忘世上苦人多」、「我只是一個賣菜賣水果的」、「貨賣得出去，人跟錢進得來，高雄發大財」這些不體面、非政策的名言，就是因為那是很多人真實生活的回音。

邱鎮軍表示，現在有人急著把那一年重新定義成「介選」，真正要否定的，從來不只是某一個政治人物。民進黨玩法就千篇一律，當「人」站不住腳，就換「敘事」上場；當說法經不起檢驗，就換一個更高的位置說話。於是，從一個必須露臉、必須被司法檢驗的說法，進化成一種不用負責、不可追溯、卻自帶權威光環的「外媒版本」。不是為了補真相，而是為了重新拿回解釋的權力。

邱鎮軍直言，賣菜郎會成為當今聖上心中的一根大鐵釘，不是因為他現在還站在那裡，而是因為帶給人民的那種感覺，一直都在。人民曾經，不靠指令、不靠操盤，只憑自己的生活經驗與直覺，做過一次選擇。會不斷提醒所有人「民意，未必需要被安排」。

照片來源：取自邱鎮軍臉書

