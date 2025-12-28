韓國瑜遭指中共介選 鄭麗文批：認知作戰、背後用心非常歹毒

日媒《讀賣新聞》報導指出，中國解放軍和北京的科技公司，疑似聯手在立法院長韓國瑜當時競選高雄市長期間建置一套「輿論分析系統」，企圖干擾台灣選舉，更傳出有「人聲」錄音證據。韓國瑜發文批評此說法是「抹紅、抹黑、抹臭既廉價、又拙劣，卻是轉移執政不利的好方法」。國民黨主席鄭麗文則認為，此舉背後用心「非常歹毒」，批民進黨只會「賣芒果乾、扣紅帽子」。

鄭麗文表示，相關音檔屬於「來路不明的錄音」，無法求證、也沒有任何證據，卻能「如此大張旗鼓的帶風向、做認知作戰」，讓她覺得背後用心「非常的歹毒」。她說，現在AI、大數據非常發達，「也不需要這麼的大驚小怪、加油添醋」。

鄭麗文也說，「就我所知，光是台灣就有很多厲害的公司，都可以做出他們所描述的那一些的業績」，她批評民進黨「不需要在那邊裝神弄鬼，也不需要在那邊帶風向」，並指出，「其實民進黨就是『沒有別招』，只剩下『賣芒果乾』、只剩下『扣紅帽子』。」

遭指「中共介選」韓國瑜諷：若照劇本走 主政者怎會是當今聖上？

韓國瑜也在同一日於臉書發文批評這類操作是「抹紅、抹黑、抹臭既廉價、又拙劣，卻是轉移執政不利的好方法」。他質疑，若真有中共介入選舉，「按照活靈活現的劇本發展，今日主政者怎會是當今聖上？」

台北／黃子庭 責任編輯／周瑾逸

