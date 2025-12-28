韓國瑜遭指涉共介選 郭正亮戳破錄音檔說法轟胡說八道

針對有媒體報導稱，中共解放軍戰略支援部隊疑似透過所謂「56所」，以金流操作方式介入2018年高雄市長選舉，並指稱曾撥款2000萬人民幣影響選舉結果。立法院長韓國瑜今天(28日)痛批抹紅、抹黑、抹臭既廉價又拙劣，卻是轉移執政不利的好方法，並強調「若真有中共介入選舉，按照活靈活現的劇本發展，今日主政者怎會是當今聖上？」針對傳出有錄音檔，前立委郭正亮認為，錄音檔提及的人頭帳戶說法，可說是胡說八道。

針對傳出有錄音檔，郭正亮今(28日)在中天《張雅婷辣晚報》節目中表示，傳出的錄音檔稱，我們臉書的帳號在台灣已經有600萬個；他反駁，我們台灣現在2025年臉書帳號總共是1700萬個，2018年就說他在台灣搞了600萬個人頭帳戶，這簡直是胡說八道。2018年是7年前，我們台灣的臉書帳號只有1200萬個，大陸的人頭帳戶能夠有一半以上？胡說八道。

郭正亮接著表示，被吹成這樣，稱中國大陸有這樣的公司，每天收集台灣的資料。他有去看過那個檔案，比如所有他們可以找到的軍事人員名單、政治人物所有的人事檔跟公司檔，就建立各種資料。從這種東西要來預測選舉，真正有名的是已經被國際上認知為真，就是2016年選舉，俄羅斯介入美國總統大選，支持川普、反對希拉蕊，這很有名，後來出了一個劍橋報告，就是怎麼用臉書設立人頭帳戶，故意去影響黑人的選票。

