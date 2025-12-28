韓國瑜遭指涉共介選 鄭麗文批「抹紅」：用心歹毒

國民黨主席鄭麗文接受訪問時指出，相關指控再度重演「抹紅」操作，背後手法粗暴，對台灣民主並非正面現象，令人遺憾的是，一段來路不明、無法查證、也沒有任何證據的錄音，竟能被大肆操作、帶風向，甚至上升為認知作戰，這樣的作法用心歹毒，對公共討論毫無幫助。（劉宗龍攝）

有媒體報導立法院長韓國瑜涉入中共介入選舉嫌疑，引發討論。國民黨主席鄭麗文接受訪問時指出，相關指控再度重演「抹紅」操作，背後手法粗暴，對台灣民主並非正面現象，令人遺憾的是，一段來路不明、無法查證、也沒有任何證據的錄音，竟能被大肆操作、帶風向，甚至上升為認知作戰，這樣的作法用心歹毒，對公共討論毫無幫助。

鄭麗文指出，她對台灣選民與民主制度深具信心，但也看見民進黨「見獵心喜」，不斷加油添醋、刻意擴大相關指控，並非健康的政治發展方向。她直言，在AI與大數據技術高度發達的今天，相關技術能力並非罕見，台灣本身就有許多公司具備相同水準，甚至還有長期與民進黨合作的廠商，並非什麼秘密。

鄭麗文強調，民進黨不需要裝神弄鬼、刻意製造恐慌，這類操作顯示「已經沒有別的招數」，只剩下販售恐懼、扣紅帽子的老套路，對台灣民主社會相當不可取。

另外，前民眾黨主席柯文哲日前替現任黨主席黃國昌站台，引發外界揣測是否意在力挺黃國昌在新北「戰到底」，甚至影響藍白合作布局。國民黨立委鄭麗文對此回應，相關解讀過度，藍白合作的進程與氛圍至今仍相當正面。國民黨與民眾黨之間、以及與黃國昌本人之間的溝通管道非常暢通，只要有需要，隨時都能進行深入討論，並不存在所謂溝通障礙的問題。

鄭麗文表示，對於民眾黨近期的造勢或相關活動，不需要過度解讀或延伸聯想；在她看來，民眾黨上下呈現的是前後兩位主席團結一致的狀態，整體訊號相當正面，並未如外界所猜測般複雜，關於接下來藍白合作的各項進程與整體氛圍，都有良好狀態，對後續發展深具信心。

