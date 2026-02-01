韓國瑜遭控失職不中立 藍黨團：惡意扭曲、政治抹黑

韓國瑜遭控議事不中立，國民黨團代韓駁斥指控。資料照 李政龍攝



針對媒體報導指控立法院長韓國瑜失職、不中立，國民黨立法院黨團今（1日）表示，相關說法不僅斷章取義、惡意拼湊，更是典型的政治抹黑與輿論操作，嚴重誤導社會視聽。

《自由時報》報導，回首本屆國會運作已過半，立法院長韓國瑜上任迄今在議事處理態度與中立角色上卻備受質疑。盤點韓國瑜就任院長以來，除了在處理藍白力推的「國會擴權法案」等爭議法案時在程序上以「舉手表決」、忽視立院衝突暴力通過；在面對涉及中共議題的相關議案也刻意拖延、壓案，韓國瑜以立法院長大家長之姿的諸多作為令人不勝唏噓。

國民黨團書記長林沛祥下午發布新聞稿說，韓國瑜對立法院制度的付出與承擔，不容被惡意扭曲與抹黑。國民黨團將持續站在制度與憲政的一方，捍衛立法院正常運作，也不會坐視任何政治操作踐踏國會尊嚴。

針對部分媒體與民進黨人士近日密集操作所謂「盤點韓國瑜院長失職、不中立」的指控，黨團書記長林沛祥嚴正指出，相關說法不僅斷章取義、惡意拼湊，更是典型的政治抹黑與輿論操作，嚴重誤導社會視聽，國民黨團在此鄭重澄清、嚴正反駁。

林沛祥指出，韓國瑜院長自上任以來，始終依據《立法院職權行使法》與議事規則，秉持公平、公開、理性的原則主持議事。反觀民進黨，長期抱持「民進黨做主才是民主」的扭曲心態，只要表決結果不如己意，便動輒杯葛、占領主席台、癱瘓議事程序，公然藐視國會制度，甚至試圖以政治動員凌駕憲政運作。

林沛祥說，民進黨一方面在議場內以肢體衝突、程序癱瘓對抗多數決，另一方面卻在場外高喊「議事不公」、「民主倒退」，這樣的雙重標準，才是真正對民主制度的踐踏。

林沛祥表示，針對所謂「舉手表決」、「逕付二讀」、「議程處理」等程序問題，必須強調，立法院議事程序從未只存在單一形式，院長依法依規行使主持權限，並非依個人好惡，更不存在所謂「護航特定政黨」的情事。相反地，民進黨多次在合法議事進行中以非理性方式阻撓，才是造成議場混亂的主因。

林沛祥重申，至於部分媒體刻意渲染所謂「壓案」、「不中立」的指控，更是刻意混淆視聽。立法院的議案協商本就須尊重朝野共識與程序進程，並非院長一人可恣意決定。將政治分歧無限上綱為「立院失守」、「向中共低頭」，不僅是對立法院制度的不尊重，更是將國家重大議題工具化的惡質操作。

國民黨團說，更令人遺憾的是，民進黨在自己執政時期，對行政權擴張、國會監督遭削弱視若無睹；一旦失去國會多數，便開始否定制度、抹黑院長、攻擊議事中立，這不是捍衛民主，而是否定民主最基本的多數決原則。

國民黨團嚴正呼籲：一、請媒體停止成為特定政黨的政治放話管道。二、請民進黨停止將自身的程序失敗，轉化為對院長的政治追殺。三、更請社會各界看清，真正破壞立法院尊嚴的，從來不是依法主持議事的院長，而是拒絕接受民主結果的一方。

