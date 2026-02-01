韓國瑜遭控失職、不中立 藍立院黨團回擊：做賊喊捉賊

針對媒體今（1日）盤點立法院長韓國瑜失職、不中立，國民黨立院黨團嚴正回擊。（資料照／李智為攝）

針對媒體今（1日）盤點立法院長韓國瑜失職、不中立，國民黨立院黨團書記長林沛祥嚴正指出，相關說法不僅斷章取義、惡意拼湊，更是典型的政治抹黑與輿論操作，嚴重誤導社會視聽，國民黨團要鄭重澄清、嚴正反駁。

「做賊喊捉賊，殺人喊救人。」林沛祥指出，韓國瑜自上任以來，始終依據《立法院職權行使法》與議事規則，秉持公平、公開、理性的原則主持議事。

林沛祥說，反觀民進黨，長期抱持「民進黨做主才是民主」的扭曲心態，只要表決結果不如己意，便動輒杯葛、占領主席台、癱瘓議事程序，公然藐視國會制度，甚至試圖以政治動員凌駕憲政運作。

林沛祥強調，民進黨一方面在議場內以肢體衝突、程序癱瘓對抗多數決，另一方面卻在場外高喊「議事不公」、「民主倒退」，這樣的雙重標準，才是真正對民主制度的踐踏。

林沛祥表示，針對所謂「舉手表決」、「逕付二讀」、「議程處理」等程序問題，必須強調，立法院議事程序從未只存在單一形式，院長依法依規行使主持權限，並非依個人好惡，更不存在所謂「護航特定政黨」的情事。

林沛祥直言，相反地，民進黨多次在合法議事進行中以非理性方式阻撓，才是造成議場混亂的主因。至於部分媒體刻意渲染所謂「壓案」、「不中立」的指控，更是刻意混淆視聽。

林沛祥表示，立法院的議案協商本就須尊重朝野共識與程序進程，並非院長一人可恣意決定。將政治分歧無限上綱為「立院失守」、「向中共低頭」，不僅是對立法院制度的不尊重，更是將國家重大議題工具化的惡質操作。

林沛祥感嘆，更令人遺憾的是，民進黨在自己執政時期，對行政權擴張、國會監督遭削弱視若無睹；一旦失去國會多數，便開始否定制度、抹黑院長、攻擊議事中立，這不是捍衛民主，而是否定民主最基本的多數決原則。

林沛祥說，國民黨團必須嚴正呼籲，請媒體停止成為特定政黨的政治放話管道；請民進黨停止將自身的程序失敗，轉化為對院長的政治追殺。更請社會各界看清，真正破壞立法院尊嚴的，從來不是依法主持議事的院長，而是拒絕接受民主結果的一方。

林沛祥指出，韓國瑜對立法院制度的付出與承擔，不容被惡意扭曲與抹黑。國民黨團將持續站在制度與憲政的一方，捍衛立法院正常運作，也不會坐視任何政治操作踐踏國會尊嚴。



