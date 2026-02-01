韓國瑜遭質疑不中立 國民黨團：請民進黨停止政治追殺

國民黨立法院黨團。圖／聯合報系資料照片

立法院新會期今展開，立法院長韓國瑜就任以來屢遭民進黨籍立委質疑議事處理不中立。國民黨立法院黨團表示，相關質疑是斷章取義的惡意操作，部分媒體刻意渲染是混淆視聽，呼籲部分媒體停止成為特定政黨的放話管道，也請民進黨停止將自身的失敗，轉化成為對韓國瑜的政治追殺。

國民黨團書記長林沛祥表示，韓國瑜自上任以來，始終依據「立法院職權行使法」與議事規則，秉持公平、公開、理性的原則主持議事。反觀民進黨，長期抱持「民進黨做主才是民主」的扭曲心態，只要表決結果不如己意，便動輒杯葛、占領主席台、癱瘓議事程序，公然藐視國會制度，甚至試圖以政治動員凌駕憲政運作，根本「做賊喊捉賊，殺人喊救人」，嚴重誤導社會視聽，國民黨團鄭重澄清、嚴正反駁。

廣告 廣告

林沛祥還說，針對所謂「舉手表決」、「逕付二讀」、「議程處理」等程序問題，必須強調，立法院議事程序從未只存在單一形式，韓國瑜依法依規行使主持權限；相反地，民進黨多次在合法議事進行中以非理性方式阻撓，才是造成議場混亂的主因。

林沛祥提到，部分媒體刻意渲染所謂「壓案」、「不中立」的指控，更是刻意混淆視聽；立法院的議案協商本就須尊重朝野共識與程序進程，並非院長一人可恣意決定，將政治分歧無限上綱為「立院失守」、「向中共低頭」，不僅是對立法院制度的不尊重，更是將國家重大議題工具化的惡質操作。

林沛祥抨擊，民進黨在自己執政時期，對行政權擴張、國會監督遭削弱視若無睹；一旦失去國會多數，便開始否定制度、抹黑院長、攻擊議事中立，這不是捍衛民主，而是否定民主最基本的多數決原則。

國民黨團呼籲，請部分媒體停止成為特定政黨的政治放話管道；也請民進黨停止將自身的程序失敗，轉化為對韓國瑜的政治追殺。社會各界也應看清，真正破壞立法院尊嚴的，從來不是依法主持議事的院長，而是拒絕接受民主結果的一方。國民黨團將持續站在制度與憲政的一方，捍衛立法院正常運作，也不會坐視任何政治操作踐踏國會尊嚴。

【看原文連結】

更多udn報導

洋蔥怎切？日廚揭撇步：甜味口感全到位

借無iPhone充電線 網用「過渡期神物」自救

入住新家2年浴室玻璃門亮到發光 她曝訣竅

體驗過後更心累 5個常見旅遊陷阱最好避開