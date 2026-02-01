韓國瑜遭質疑不中立 藍黨團嗆「抹黑」：綠非理性阻撓才是議場混亂主因
[Newtalk新聞]
立法院新會期將展開，有媒體報導指出，立法院長韓國瑜上任迄今在議事處理態度與中立角色備受質疑，並一一盤點爭議事蹟。國民黨立法院黨團今（1日）發布新聞稿反擊，痛斥報導斷章取義、惡意拼湊，是典型的政治抹黑與輿論操作，嚴重誤導社會視聽，反批民進黨多次在合法議事進行中以非理性方式阻撓，才是造成議場混亂的主因。
國旻黨團書記長林沛祥指出，韓國瑜自上任以來，始終依據《立法院職權行使法》與議事規則，秉持公平、公開、理性的原則主持議事。反觀民進黨，長期抱持「民進黨做主才是民主」的扭曲心態，只要表決結果不如己意，便動輒杯葛、占領主席台、癱瘓議事程序，公然藐視國會制度，甚至試圖以政治動員凌駕憲政運作。
林沛祥強調，民進黨一方面在議場內以肢體衝突、程序癱瘓對抗多數決，另一方面卻在場外高喊「議事不公」、「民主倒退」，這樣的雙重標準，才是真正對民主制度的踐踏。
林沛祥表示，針對所謂「舉手表決」、「逕付二讀」、「議程處理」等程序問題，必須強調，立法院議事程序從未只存在單一形式，院長依法依規行使主持權限，並非依個人好惡，更不存在所謂「護航特定政黨」的情事。相反地，民進黨多次在合法議事進行中以非理性方式阻撓，才是造成議場混亂的主因。
林沛祥重申，至於部分媒體刻意渲染所謂「壓案」、「不中立」的指控，更是刻意混淆視聽。立法院的議案協商本就須尊重朝野共識與程序進程，並非院長一人可恣意決定。將政治分歧無限上綱為「立院失守」、「向中共低頭」，不僅是對立法院制度的不尊重，更是將國家重大議題工具化的惡質操作。
林沛祥說，更令人遺憾的是，民進黨在自己執政時期，對行政權擴張、國會監督遭削弱視若無睹；一旦失去國會多數，便開始否定制度、抹黑院長、攻擊議事中立，這不是捍衛民主，而是否定民主最基本的多數決原則。
國民黨團提出三點嚴正呼籲：第一、請媒體停止成為特定政黨的政治放話管道；第二、請民進黨停止將自身的程序失敗，轉化為對院長的政治追殺；第三、更請社會各界看清，真正破壞立法院尊嚴的，從來不是依法主持議事的院長，而是拒絕接受民主結果的一方。
林沛祥指出，韓國瑜院長對立法院制度的付出與承擔，不容被惡意扭曲與抹黑。國民黨團將持續站在制度與憲政的一方，捍衛立法院正常運作，也不會坐視任何政治操作踐踏國會尊嚴。
更多Newtalk新聞報導
柯文哲遭「學妹」陳情！他使眼色後秒閃？黃國昌稱「讓空間」嗆綠媒編故事
韓粉搶春聯祝「馬上長頭髮」！韓國瑜笑：跟佳芬姊生娃一樣難
其他人也在看
中共軍權大清洗！王丹斷言「軍閥割據零機率」曝真正危機是全軍躺平內耗
中共中央軍委副主席張又俠遭調查，引發國際對中國軍事政變的揣測。流亡民運人士王丹分析，中國軍隊權力已高度「碎片化」，政變或軍閥割據機率極低。他警告，習近平高強度整肅雖鞏固權力，卻將導致軍隊長期內耗與消極抵抗，嚴重削弱決策回饋能力。國際媒體與美國務卿盧比歐正密切監控解放軍內部清洗。王丹強調，解放軍體系經改革已「橫向難協調、縱向互制衡」，加上嚴格監控，軍人難以公開對抗。張又俠案實為體制內權力競逐。這種「沉默的內耗」恐使高層喪失真實決策回饋，長期副作用難以預料。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 102則留言
川普最快週日下令開戰！美媒驚爆：斬首伊朗最高領袖
川普最快週日下令開戰！美媒驚爆：斬首伊朗最高領袖EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 91則留言
藍委徐欣瑩爭取竹縣長參選提名喊話黨中央 鄭麗文5字回應
爭取國民黨提名參選新竹縣長的立委徐欣瑩昨發布聲明強調，「若黨中央執意與民意對作，她將義無反顧，不再受限於黨內不公體制的束縛」。國民黨主席鄭麗文今（31日）被問到相關問題，僅簡短表示「改天再聊吧」。今天是國民黨中常委投票，鄭麗文今唯一公開行程就是赴台北市議會投票，不過並未安排受訪。面對媒體堵訪問她新竹自由時報 ・ 1 天前 ・ 35則留言
韓國瑜辦公室主任傳投入松信議員初選 徐巧芯：尊重
針對外界關注韓國瑜辦公室主任許原榮可能投入國民黨松山信義區議員初選，國民黨立委徐巧芯今（1）日受訪表示，尚未聽到正式宣布消息。她指出，目前已知在跑行程的國民黨籍參選人有四位，包括前發言人楊智伃、李明璇、青工會會長滿志剛及松山區里長李煥中。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1則留言
民調大贏黃國昌13.5% 蘇巧慧曝關鍵
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨新北市長擬參選人、立委蘇巧慧今(2/1)表示，自己這段時間以來，都持續一步一腳印在前進，未來也會空戰巷戰齊發，跟綠...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 20則留言
「心中沒有人民的是執政黨！」葉元之揭總預算僵局驚人內幕
中央政府總預算審議持續僵局，綠委在議場舉牌抗議「我要審總預算」，國民黨立委葉元之反擊，直指問題核心在於賴清德總統送交的是「違法預算」，未依三讀通過法律編列，若在野黨審查就是「等同共犯」。他更爆料，民進黨昨日阻擋新興預算動支提案，證明「根本不想預算過」，真正心中沒有人民的是執政黨。中天新聞網 ・ 13 分鐘前 ・ 30則留言
細數黃國昌在立院最後一夜！她：權貴被解套
[NOWnews今日新聞]昨日為立法院第四會期最後一天，也是民眾黨立委黃國昌立委任期最後一次院會，藍白卻聯手通過爭議法案。對此，政治評論員吳靜怡今（39）日表示，黃國昌的立法院最後一夜，民主被清倉，國...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 9則留言
45搶29！國民黨中常委當選名單曝：「她」拿1351票奪第一、羅明才拿第四
國民黨中常委今（31）日舉行改選，這也是黨主席鄭麗文上任後進行的首次中常委選舉，此次中常委共有45名中央委員登記角逐，一共選舉29名中常委，當選機率約僅有64%。在完成投票後隨即開票，其中不分區立委陳菁徽以 1351票以第一名得票率當選國民黨第二十二屆第一任中常委。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 1則留言
川普擺戰艦逼上談判桌！伊朗稱架構有進展
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）為逼伊朗重回核計畫談判桌，向德黑蘭發出警告。伊朗最高國家安全會議秘書表示伊朗與美國之間的談判架構正取得進展；不過，伊朗軍方高層同時也向華...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 4則留言
白營別再亂！賴清德怒批在野未審總預算 黃國昌竟嗆「這句話」
即時中心／張英傑、許雯絜報導總統賴清德於臉書發文指出，昨（30）日是立法院會期最後一天，卻也是史上第一次預算會期未審總預算，甚至將民眾黨版國防特別預算條例付委，極度限縮添購武器的範圍，用相較不專業的版本、再次侵犯行政權！對此，民眾黨主席黃國昌今（31）日接受媒體聯訪時竟聲稱，賴清德若要發表悖於民主憲政言論，恐怕要回去重修憲法課。民視 ・ 1 天前 ・ 39則留言
打算脫黨參選？徐欣瑩對黨內開炮「黑箱作業、球員兼裁判」 陳見賢：會依照制度完成初選
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新竹報導國民黨新竹縣長初選爭議四起，有意參加黨內初選的立委徐欣瑩，卻在臉書向黨中央以及新竹縣黨部開炮，直指黑箱作業、公器私...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
美艦逼近波斯灣！ 川普最後通牒：伊朗想達成協議｜#鏡新聞
美國航空母艦逼近波斯灣之際，美國總統川普1月30號表示，美軍的龐大艦隊正駛向伊朗，對伊朗發出最後通牒。至於德黑蘭當局確實也想達成協議，但同時也全面進入備戰狀態。鏡新聞 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
藍新北市長人選尚未協調 黃志雄.侯友宜活動巧妙錯開
新北市 / 綜合報導 國民黨新北市長人選遲遲沒定案，市黨部原本計畫要在1月底前，找來台北市副市長李四川及新北市副市長劉和然進行協調會。黨部主委黃志雄還希望新北市長侯友宜親自來協調，但1月最後一天，雙方仍然沒有會面。今天早上黃志雄及侯友宜出席活動還一前一後到場，侯友宜面對被問到協調會相關問題也揮揮手沒多談。而對於早上先離場，黃志雄表示因為今天是中常委選舉，自己有監票工作，所以簡單致意後就離開。台上的立委洪孟楷話還在講，新北市黨部主委黃志雄簡單致意後轉身離場，而就在他前腳剛走，新北市長侯友宜6分鐘之後就抵達，一前一後兩人沒有同場，但眼前還得「共同面對」這個問題。記者VS.新北市長侯友宜說：「市長會出席「李劉會」嗎。」微笑回句謝謝繼續往前走，因為目前國民黨2026新北市長人選遲遲喬不攏，原本黨部規劃1月底進行協調，協調不成將進行初選，但預計在2月中拍板人選，黨部除了希望安排李四川劉和然兩位本人或代理人外，也說侯友宜勢必在協調中將扮演重要角色，但目前還在溝通協調中。國民黨新北市黨部主委黃志雄說：「因為我們今天是中常委選舉嘛，所以我主要就去致個意打個招呼我就先離開了，那所以很多的工作一定要請市長，出面來幫忙溝通，幫忙協調。」新北市議員(國)呂家愷說：「我們看到民進黨從去年開始，可以常常看到有母雞跟小雞同台造勢的畫面，這看在我們藍營心裡面，當然心裡多少有些癢癢的。」即便還沒拍板，但目前藍營呼聲最高的就是李四川，再加上輝達成功落腳北士科，他也被視為關鍵角色，但如今是否也成了雙面刃？輝達執行長黃仁勳29日來台，原本傳出北市府已經安排多項方案，希望讓蔣萬安或李四川，能夠跟黃仁勳碰面，但到今(31)日下午都遲遲沒有消息。台北市議員(國)曾獻瑩說：「台北市政府一直也在努力，希望能夠跟黃仁勳有一個簽約的儀式，有當然是最好，不過黃仁勳的行程實在排不出來，我想也沒關係，希望輝達這樣的一個事情，不至於延誤他(李四川)參選的期程。」而李四川今日發文，寫下我住在新北市，希望那裡也會是一個更有花的城市，頗耐人尋味，相較於藍營充滿變數...。熱情向攤商問候，要選新北市長的立委蘇巧慧，母雞帶小雞懇請支持，蘇巧慧每周末都跑市場，目標要在過年前，將新北29個行政區通通走一遍，新北市長選戰，藍綠目標一致但步調不一。 原始連結華視影音 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
施凱爾邀請習近平訪英 下議院議長表態禁止中國國家主席進入國會
英國首相施凱爾（Keir Starmer）1月28日抵達北京展開3天行程，這是睽信傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
鄭麗文拋「兩岸和平框架」 傳藍營基層憂衝擊選舉
國民黨主席鄭麗文近期拋出「兩岸和平框架」，更希望與習近平談和解，避免兩岸情勢因為政黨輪替而改變。而在接受外媒《經濟學人》的專訪中，鄭麗文更語出驚人表示，台灣人應接受自己是中國人，鮮明兩岸路線，又再掀起台視新聞網 ・ 23 小時前 ・ 1則留言
脫黨選新竹縣長？徐欣瑩撂狠話了 竟嗆：不接受黨內不公體制束縛
即時中心／高睿鴻報導年底九合一大選將至，新竹縣長楊文科因任期屆滿，國民黨內多方勢力摩拳擦掌、有意接棒，藍委林思銘、徐欣瑩、副縣長陳見賢，都先後表態角逐意願；不過後經協調，林決定退選。想不到，剩餘兩人的紛爭竟仍越演越烈，陳見賢遭質疑，在握有黨部機器的情況下，堅持不比「全民調」；但他也反打苦肉計，宣稱自己「成為抹黑、斷章取義與造謠的對象」。對此，徐欣瑩今（30）日再次重砲出擊，抗議陳見賢操縱黨務。民視 ・ 1 天前 ・ 3則留言
白色恐怖受難者劉金獅追思禮拜! 賴總統頒褒揚令
政治中心／綜合報導白色恐怖受難者劉金獅，出生宜蘭蘇澳，在二二八事件見證軍人暴行，成為他對抗威權的根源，曾因涉入興臺會案遭判10年，出獄後積極參與社會運動，劉金獅去年底辭世，今天在濟南教會舉行追思禮拜，總統賴清德親自出席並頒贈褒揚令，感念他為台灣民主自由的奉獻。一月份最後一天，總統賴清德出席白恐受難者劉金獅的追思禮拜，頒贈褒揚令，並行三鞠躬禮。白恐受難者劉金獅去年底辭世，一月底舉行追思禮拜，總統賴清德親自出席並頒贈褒揚令。（圖／民視新聞）總統賴清德：「他雖然遭受過苦難忍受過折磨，但是他為台灣奮鬥的理念，從來沒有改變過，無論是參加民主運動，還是在街頭奔走，他一生都是為台灣民主自由，還有人權在奮鬥。」白恐受難者劉金獅去年底辭世，一月底舉行追思禮拜。（圖／民視新聞）回憶劉金獅為台灣民主奉獻點滴，1935年出生在宜蘭蘇澳，二二八事件曾親眼目睹軍人施暴的血腥畫面，內心受到震撼，15歲時得知"思想犯"一詞，成為他對抗威權根源，1962年被控參與"興臺會"遭判刑10年，1972年出獄後積極投入社會運動，更於1987年和其他難友，一起籌備""臺灣政治受難者聯誼總會"。白色恐怖受難者劉金獅（2013）：「進去把他拖出來就喊台灣獨立萬歲，土地萬歲喊兩聲，出來就被用布把嘴摀下去。」劉金獅長期關懷難友生活，也支持國家人權博物館相關活動，為台灣民主自由與人權，打下深厚基礎。總統賴清德：「過去他們這一代人，對抗國民黨的專制獨裁追求民主，我們這一代人必須要更加團結，因為我們面對的是，對岸的敵對勢力要併吞台灣，劉金獅兄弟精神不死，力量使我們更加團結，讓台灣更安全民主更加永固。」從國民黨到共產黨，台灣面對的極權威脅沒有停過，台灣人也會在前輩奠定的基礎上，繼續為民主自由奮鬥。原文出處：白色恐怖受難者劉金獅追思禮拜 賴總統頒褒揚令 更多民視新聞報導藍白合破口浮現？吳怡萱點名鍾小平：他不在合作架構內拋「藍白分」還酸蔣萬安騙選票 柯文哲：行有餘力會幫藍營站台立院休會總預算仍未審 韓國瑜：對話取代對抗民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
多名台商當選中常委 國民黨內部人士說話了
國民黨1月31日舉行中常委選舉，共選出29位選任中常委，預定2月4日就職。黨內人士指出，此次台商系統當選中常委的人數變多，包括陸配勤彭蓁，顯示黨代表對於黨主席鄭麗文上任後，國民黨在兩岸關係發展的期待度很高，但也有人擔憂恐成為綠營抹紅的標的。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 2則留言
高雄市長前哨戰 預算案掀戰火
行政院總預算因朝野僵持未能進入審查程序，除藍綠白持續交鋒，1月31日成為藍綠高雄市長參選人及市長陳其邁當面舌戰的議題，火藥味濃厚。國民黨高市長參選人柯志恩強調，因行政院不執行立法院三讀通過的軍人加薪等福利制度，所以才用總預算方式制衡；藍委王鴻薇也痛批，是賴清德總統、行政院長卓榮泰無意協商。民進黨高市長參選人賴瑞隆則嗆柯志恩與國民黨快點審預算。中時新聞網 ・ 11 小時前 ・ 1則留言
追思劉金獅對抗國民黨獨裁 賴清德：面對境外敵對勢力須更團結
總統賴清德今（31日）頒贈台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會前會長劉金獅褒揚令，追思其一生為台灣民主、自由與人權奮鬥。賴強調，過去一代對抗國民黨的專制獨裁、追求民主，如今則面對境外敵對勢力要併吞台灣，「我們這代人必須更加團結」。賴總統今天上午前往濟南教會參加劉金獅的告別追思禮拜，並頒贈褒揚令，表彰其對台自由時報 ・ 1 天前 ・ 2則留言