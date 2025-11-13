韓國瑜酸賴清德自己生病別人吃藥 她嘆毫無長進：跟當年爬樹聞消毒水一個樣

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

沈伯洋日前遭中國以分裂國家為由，發布全球通緝，賴總統近日呼籲立法院長韓國瑜率領跨黨派立委聲援沈伯洋。韓昨(11/12)回應，綠營是「自己生病要別人吃藥」，引發綠營上下不滿。民進黨立委林楚茵今表示，沈伯洋遭中共立案、全球通緝，結果韓國瑜還講風涼話，當年那個爬樹聞消毒水的高雄市長韓國瑜，毫無長進。

林楚茵在社群粉專發文指出，沈伯洋被中共立案偵查、全球通緝，在這麼嚴峻的情勢下，德國國會特別邀請沈伯洋前往作證，說明中國對民主之威脅，這代表國際社會都在關心台灣。

林楚茵話鋒一轉表示，結果身為立法院長的韓國瑜呢？沒有身為院長的自覺，不思維護國會尊嚴，只會講風涼話「自己生病還叫別人吃藥」。

林楚茵指出，我國立委遭中國恣意欺壓，是對台灣主權與國會的侮辱，韓國瑜事不關己只有一個可能，他從來不認為自己是「中華民國」的國會議長，看著中共欺壓沈伯洋說風涼話，是因為自家人是中國共產黨。

林楚茵說，韓國瑜果然「始終如一」，還是那個上任高雄市長就往香港中聯辦報到的韓國瑜，事不關己還反罵別人有病？果然還是當年爬樹聞消毒水的韓國瑜，毫無長進！

林楚茵表示，若要說吃藥，國民黨才該好好吃「補腦藥」，民進黨早就提醒中國介選，國民黨偏不信，也是拼命講風涼話，結果選個黨主席就出來哭喊「中國介入」。

林楚茵說，韓國瑜與國民黨別等到痛了才想服藥，中共跨境鎮壓一直都存在，人人都可能是沈伯洋，還是國民黨們早就效法共諜吳石的精神，不會成為沈伯洋，是因為早就是「吳石們」？

