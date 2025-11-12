韓國瑜酸賴清德「生病要別人吃藥」 民進黨：看不到立法院長應有風骨

記者劉秀敏／台北報導

民進黨立委沈伯洋日前遭中國以「涉嫌分裂國家罪」立案偵辦，更揚言要展開全球抓捕及跨境司法合作，總統賴清德11日喊話立法院長韓國瑜，應站出來捍衛國會尊嚴，然而韓國瑜今（12）日卻回應，應廢除民進黨台獨黨綱、撤回中國為敵對勢力的宣稱等。對此，民進黨發言人吳崢表示，非常遺憾韓國瑜身為立法院長，對於自家的國會議員遭到威權國家跨國鎮壓遲不吭聲，在賴總統的提醒下，才藉機指桑罵槐，更對台灣民主自由的理解錯誤。韓國瑜指責賴清德沒有維護中華民國，沒有維護兩岸和平，更是大錯特錯。

韓國瑜今日受訪表示，賴清德點名要他出面為沈伯洋發聲，是「自己生病讓別人吃藥」。韓國瑜更提到，台灣安全有四隻腳，分別是「保護中華民國、保護民主自由、維護美台關係、維護兩岸和平」，但賴清德與民進黨打斷其中三隻腳。他也呼籲賴清德，應以民進黨主席身份廢除或凍結台獨黨綱、重新建立立法與行政的良好關係，更要撤回中國為敵對勢力的宣稱，同時鞏固美台關係。

對此，吳崢指出，從民進黨的「台灣前途決議文」、前總統蔡英文的「四個堅持」，到賴清德的「和平四大支柱」，民進黨與民進黨政府的兩岸立場都一以貫之，就是堅持台灣是主權獨立的民主國家，依照憲法名字叫中華民國，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中華民國台灣的前途必須由全體人民共同決定。不曉得上面這四點原則，韓國瑜哪一點不同意？

吳崢質疑，如果韓國瑜身為中華民國立法院院長，不認為台灣是主權獨立的國家，或者不認為中華民國和中華人民共和國互不隸屬，大可大大方方講出來；否則，賴清德堅持捍衛台灣自由民主的憲政體制，何錯之有？

吳崢強調，中國意圖發起「跨國鎮壓」，聲稱要侵害我國民意代表的人身自由，這是公然威脅台灣人民的人權，更是向在國際社會宣示對台灣民主的否定與打壓。韓國瑜身為我國最高民意機關代表，在事發後超過兩週事不關己，直到賴清德提醒才出面，卻對賴清德進行攻擊，用他人健康狀況做不當比喻，更不見對中國的惡行的譴責與呼籲。

吳崢直言，民進黨在保護中華民國及中華民國的國會議員，很遺憾地，韓國瑜似乎從加害人中華人民共和國的立場，在被害人沈伯洋的身上傷口抹鹽，令人失望。從韓國瑜今天的發言中，絲毫看不到我國立法院長應有的風骨與肩膀。

