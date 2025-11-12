韓國瑜酸賴清德「自己生病要人吃藥」 吳崢：不敢譴責中國，還幫加害者
中共控民進黨立委沈伯洋涉犯分裂國家罪，中國官媒揚言利用國際刑警組織，發出紅色通緝令，在全球對他進行抓捕。總統賴清德要求立法院長韓國瑜「站出來維護國會尊嚴」。韓國瑜反嗆「自己生病，卻讓人吃藥」。對此，民進黨發言人吳崢抨擊，韓院長不站在台灣這邊，不站在立法院這邊，拖拖拉拉過了兩個禮拜終於出聲，結果通篇只敢罵賴清德總統，不敢譴責中國！又是那套幫加害者幫腔的「挑釁論」。
吳崢表示，台灣的立委沈伯洋，被中共恐嚇威脅說要立案偵辦、通緝抓捕。全國從總統、行政院長、國安局、外交部、陸委會、警政署還有民進黨中央，以及許許多多台灣公民，全部團結起來，譴責中國，相挺同胞。結果，台灣最高民意機構、中華民國立法院的代表韓國瑜，半個月過去了，跟沒事人一樣，今天終於出聲。
吳崢砲轟，韓國瑜一開口，竟然不是譴責中共，而是指責賴總統，說賴總統沒有保護中華民國，沒有維護兩岸和平，說穿了，背後又是那套幫加害者幫腔的「挑釁論」。
吳崢怒嗆，「韓院長，我代表民進黨告訴你」，從民進黨的「台灣前途決議文」，到蔡英文前總統的「四個堅持」，到賴清德總統的「和平四大支柱」，民進黨與民進黨政府的兩岸立場一向很清楚：堅持台灣是主權獨立的民主國家，依照憲法名字叫中華民國，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中華民國台灣的前途必須由全體台灣人民共同決定。「請問韓院長以上哪一點你不同意？賴清德總統堅持台灣是主權獨立的民主國家何錯之有？」
吳崢質疑，自始至終，都是中國片面無視台灣人民民主意志，因為自身霸權野心不斷威脅、欺負、打壓台灣，從共機共艦擾台，到公然嗆聲要「跨國鎮壓」，威脅台灣人民人身安全，否定台灣民主成果。韓院長不站在台灣這邊，不站在立法院這邊，拖拖拉拉過了兩個禮拜終於出聲，結果通篇只敢罵賴清德總統，不敢譴責中國！
「大錯特錯！」吳崢痛批，「很遺憾，韓院長今天的發言，我們絲毫看不到一國立法院長應有的肩膀！」
