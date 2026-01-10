韓國瑜鎮瀾宮發春聯 顏清標感慨立法院很亂

▲韓國瑜等人今天到台中市大甲鎮瀾宮發放春聯時，先向媽祖上香祈福。（圖／讀者提供，2026.01.10）

[NOWnews今日新聞] 立法院長韓國瑜連續3年到台中大甲鎮瀾宮發放春聯，曾任立委的大甲鎮瀾宮董事長顏清標，致歡迎詞時感慨「立法院現在可以說很亂」、「議事者非常的重要」，韓國瑜除了稱讚立委顏寬恒認真踏實，也指自己發放的春聯「馬上幸福」，就是希望全台灣人民擺脫鬱悶心情與陰霾，走向更光明、更快樂的2026。

韓國瑜今（10）日上午到大甲鎮瀾宮，和立法院長江啟臣一起發放春聯。顏清標說，有民眾4點就來排隊，可見大家對院長的春聯有多期待！接著他不禁感慨「我們立法院現在可以說很亂」，希望未來在正副院長帶領下，國家可以馬上幸福、馬上成功，並提醒「議事者可以說非常的重要」。

▲第一位拿到韓國瑜春聯的民眾開心自拍。（圖／讀者提供，2026.01.10）

韓國瑜盛讚媽祖婆的精神就是大愛、慈悲、行善，馬年春聯的4個字「馬上幸福」，代表大多數臺灣人民的心聲，經過困難得到的美好結果叫做幸、經過祭祀與敬天拜神得到美好的結果叫福，在大甲鎮瀾宮門口發春聯特別有意義，希望這張春聯所傳遞的心聲，全台灣人民能擺脫鬱悶心情、各種陰鬱與陰霾，走向更光明、更快樂的2026年。他稱讚台中有最棒的立法委員，希望未來在立法院一起繼續努力，也請大家多多鞭策，希望馬年一切都能順利。

