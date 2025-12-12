韓國瑜關切立委助理費修法 被要求「簽撤案連署」尷尬離場

國會助理工會不滿國民黨立委陳玉珍提出的助理費修法，今（12）天早上集結在立法院大門表達心聲，陳玉珍坦言，提案過程也許不夠周延，邀請助理們到會議室一起討論，立法院長韓國瑜也親自到場關心，他說自己和卓院長都是助理出身，一定特別重視助理費修法的提案，不過助理要求他簽署撤案連署書時，場面略為尷尬，韓國瑜未接受，默默離開現場。

回顧事件經過，陳玉珍提案修改《立法院組織法》，國會助理費撥予立委「統籌運用」、辦公事務費用將不需要任何單據，以達助理費除罪化，引發立委助理強烈反彈，立院助理工會發動連署反對，並於今（12）天早上到立院集結抗議表達心聲及訴求。

陳玉珍隨後現身面對面做出回應，坦承提案過程也許不夠周延，願意開大門走大路，邀請助理們到一起討論，有關質疑立委自肥的部分內容可以修改，助理們的權益一定會獲得充分保障。

雙方進入會議室討論後，立法院長韓國瑜趕緊趁著主持院會的空檔到場關心致意，他向在場立委助理提到，行政院長卓榮泰是國會助理出身，自己也曾擔任民意代表助理，2名院長都是助理出身，所以各位心中的酸甜苦辣，他們都曾經走過。

談及到此，韓國瑜聲音略為沙啞，因咳嗽而中斷發言，在短暫清喉嚨後表示「最近工作壓力太大」，遭現場助理反嗆「助理壓力也很大啊！」韓國瑜連忙回應，「聽我說完，大家有意見可以隨時表達好嗎？」

韓國瑜呼籲，在未來即將開的公聽會上，助理工會有什麼意見都可以合盤托出，把心裡話講出來，自己一定會特別重視提案委員的提案，也重視國會助理大家的權益，請大家放心。

語畢，助理工會方直接拿出撤回助理費除罪化修法的連署書，請韓國瑜簽名，但韓並未接受，一旁陳玉珍出面緩頰，「沒關係，這個沒關係」，韓國瑜默默步出會議室。

經過協商，陳玉珍與助理代表達成三點共識，第一、國會助理是立法院運作重要的一環，對國會助理工作權、和福利的保障只能往前邁進，絕不能倒退，例如，公費助理薪資及終獎金給付模式應按照現有「公費助理」制度不變。公費助理保、健保、退休金、生日禮金、健康檢查補助及文康活動費用等制度均不受任何影響。公費助理其餘一切勞雇關係，適用勞動基準法規定



第二、現行公費助理制度仍有進一步優化之空間，如專業加給、資深加給及在職進修等費用之制度建立，立法院應加速推動相關法制化工作，提升國會助理權益。



第三、未來上開提案審查時，陳玉珍委員承諾願意協助修正動議方式，整合助理工會所提修法版本，送立法院司法及法制委員會一併審查，以補原提案之不足。

