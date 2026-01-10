韓國瑜首場發春聯獻給江啟臣 還讚「台中人驕傲」

江啟臣率先合體立法院長韓國瑜到台中發春聯。（圖／東森新聞）





國民黨台中市長提名，國民黨內立法院副院長江啟臣與資深立委楊瓊瓔兩強相爭，16日黨中央就要展開協調，但台中市長盧秀燕似乎覺得布局太慢，喊話希望1月底前能決定人選。而剛好在今（10日）大咖們都到台中，江啟臣率先合體立法院長韓國瑜發春聯，韓國瑜大讚江啟臣是台中人的驕傲，還稱兩人是換帖。

立法院長韓國瑜vs.立法院副院長江啟臣：「謝謝，新年快樂。」

2026發春聯首站，韓國瑜獻給立院好夥伴，一早和江啟臣合體，先到大甲鎮瀾宮展現超高人氣。

立法院長韓國瑜：「我們江啟臣副院長，真的在台中服務得非常好，這是我們台中人的驕傲，我跟江啟臣搭配以後，我吃虧吃大了，他是美國的博士，學問比我好，滿頭秀髮，頭髮比我多，他鼻子比我大，長得又比我帥，人又比我年輕，更重要，他老婆還比我老婆漂亮。」

韓、江兩人發完春聯，下一站受楊瓊瓔邀請，一起出席宮廟典禮。立委楊瓊瓔：「謝謝。」

看看楊瓊瓔全程黏得多緊，和韓國瑜講話更是蹲到不能再低，甚至把自己安排在盧秀燕和鄭麗文中間。而江啟臣人在哪，座位似乎被排到最邊邊，但韓院長都有發現。

立法院長韓國瑜vs.立法院副院長江啟臣：「心想事成，馬上幸福，（馬上幸福）。」

跑到角落陪江啟臣合影，更在致詞時多點關心。立法院長韓國瑜：「各位所有的嘉賓，還有我死忠兼換帖的，我們江啟臣副院長，還有今天最重要的楊瓊瓔楊委員。」

一早兩場活動，參選人抓緊時機展現野心，也因16日黨中央就要召開首次協調會議。台中市長盧秀燕：「從內部的民調看起來，我可以稍微透露一下，他們兩位不管哪一位出線都是勝券在握，不過這個領先必須維持，所以我們的市長候選人必須早日定案，我個人希望在1月底以前，今天是1/10能夠定案。」

姐弟之爭，媽媽難得發聲，誰能代表藍營出征，在這之前，先搶韓院長所到之處帶來的尖叫聲。

