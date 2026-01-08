韓國瑜馬上幸福春聯 10日台中首發

立法院長韓國瑜八日公布馬年春聯「馬上幸福」。

（立法院提供，中央社）

本報綜合報導

立法院長韓國瑜八日公布馬年春聯「馬上幸福」，寄寓對國家與全民的祝福。首批正副院長聯名款春聯，十日上午在台中和大家見面分享。

韓國瑜表示，即將揮別充滿變動與轉化的金蛇小龍年，象徵活力與希望的馬年將至，今年的立法院以「馬上幸福」為春聯題辭，寄寓對國家與全民的祝福。

他指出，本次新春題辭「馬上幸福」以口語的「馬上」二字，是指即時即刻，毋庸等待，是一切行動與改變的開始。在當前政經情勢紛擾、國際局勢與兩岸關係不安的背景下，大家對「幸福」的盼望，往往並非奢求，而是一份對「生活安心、未來安定」的深切期待。

韓國瑜表示，正因為現實中仍有許多辛苦與壓力，社會更需要溫暖與希望作為後盾。「馬上幸福」所寄寓的正是「讓幸福不必遠求、讓大家不致久候」的殷切期盼，更希望不僅「馬上幸福」、「馬上有錢」，更能「馬到成功」，讓每一份付出都能得到回應。

韓國瑜表示，今年的首批正副院長聯名款春聯十日上午在台中和大家見面分享。過年前他也會在立法院台北院區與大家相約，向大家拜早年、發送限量春聯。預祝大家新春吉祥，百工百業策馬前行，萬事順遂、福運綿長。