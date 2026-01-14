韓國瑜馬年春聯來了 全台限量發放地點一次看

立法院長韓國瑜今（14）日透過臉書表示，近期收到許多團體及黨部來文立法院索取春聯，因此決定在春節前將春聯寄送至全國各地。他表示，目前各縣市約有限量兩千份開放民眾索取，已安排幾個定點幫忙發放，民眾亦可直接洽詢在地的立法委員，希望能讓大家都有機會拿到馬年春聯。

立法院長韓國瑜公布春聯發放地點。（圖／韓國瑜臉書）

韓國瑜在文中強調，為了分享過年喜氣，都有特別保留一些數量。他並預祝大家新年快樂、萬事如意及「馬上幸福」。

韓國瑜親自發放春聯。（圖／韓國瑜臉書）

韓國瑜春聯全國各地發放定點：

臺北市中山區八德路2段232號

臺北市中山區長春路5號2F

新北市板橋區中山路一段50巷17號

基隆市義四路10號

宜蘭縣宜蘭市女中路二段233號

桃園市桃園區成功路二段149號

新竹縣竹北市縣政二路101號

新竹市北大路168號6樓-1

苗栗縣苗栗市自治路518號

臺中市大隆路40號

彰化縣彰化市中山路二段349號10樓之1

南投縣南投市祖祠東路166號

雲林縣斗六市府前街62號

嘉義縣朴子市祥和一路西段2號

嘉義市大業街88號

臺南市東區林森路2段192巷25號

高雄市三民區建國一路463號

屏東縣屏東市公勇路99號2樓

臺東縣臺東市博愛路430號

花蓮縣花蓮市公園路27號

澎湖縣馬公市治平路28-1號

金門縣金城鎮民權路154號

連江縣南竿鄉介壽村63號

