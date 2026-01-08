韓國瑜馬年春聯出爐！「馬上幸福」盼在世局中穩健前行

立法院長韓國瑜馬年春聯曝光。翻攝臉書



立法院長韓國瑜今（1/8）在臉書公布馬年春聯「馬上幸福」。韓國瑜期盼，時序更替，可以在世局中穩健前行。

韓國瑜表示，揮別充滿變動與轉化的金蛇小龍年，象徵活力與希望的馬年將至，今年的立法院以「馬上幸福」為春聯題辭，寄寓對國家與全民的祝福。

韓國瑜說，馬自古為六畜之首，一向是行遠負重、不畏艱難、任勞任怨的代表。所以成語中有意謂豐功偉績的「汗馬功勞」；也有比喻經驗通達得以任事的「老馬識途」；而身為國家最高民意機關的立法院，匯集各界意見，更有以民意為依歸的「馬首是瞻」。也常用「千里馬」、「良馬」比喻賢才，寄託通達四方、志行千里的期許。

韓國瑜指出，新春題辭「馬上幸福」，以口語的「馬上」二字，是指即時即刻，毋庸等待，是一切行動與改變的開始。在當前政經情勢紛擾、國際局勢與兩岸關係不安的背景下，大家對「幸福」的盼望，往往並非奢求，而是一份對「生活安心、未來安定」的深切期待。正因為現實中仍有許多辛苦與壓力，社會更需要溫暖與希望作為後盾。

韓國瑜說，「馬上幸福」所寄寓的，正是「讓幸福不必遠求、讓大家不致久候」的殷切期盼，更希望不僅「馬上幸福」、「馬上有錢」，更能「馬到成功」，讓每一份付出都能得到回應。

索取春聯的資訊相會陸續向民眾說明。

