韓國瑜驚喜現身！《一村喜事》清唱軍歌〈夜襲〉 九旬韓媽叮嚀不准喝酒

韓國瑜出席《一村喜事：康樂隊來了》首演，滿場觀眾來看劇也吃美味眷村辦桌菜。金星文創提供

由王偉忠監製的沉浸式辦桌實境美食喜劇《一村喜事：康樂隊來了》已於新北市空軍三重一村老眷村展開長達近一個月的演出，首演三日場次皆已全部完售。28日首演當晚，更吸引包括立法院長韓國瑜與98歲的韓媽媽、方宥心、王為在內的滿場觀眾到場支持。導演特別邀請韓國瑜擔任「新郎」周定緯的叔叔，全場氣氛轟動。

韓國瑜擔任驚喜嘉賓高歌「夜襲」 韓媽媽叮嚀不准喝酒超入戲

在婚禮致賀詞環節，韓國瑜院長流暢地致詞完畢後，自己打趣笑說：「哎呀！職業病！」隨後他應觀眾要求、加碼清唱軍歌「夜襲」，搭配老眷村實景與軍歌答數橋段，氣氛熱烈。

身為「新郎叔叔」，岑永康特地以主婚人身份敬院長一杯高粱，等韓院長乾杯完成任務，98歲的韓媽媽馬上在台下叮嚀韓院長，「不可以喝酒！」 家人完全融入劇情，讓這場舞台劇的真實互動感飆升。

送客了！《一村喜事：康樂隊來了》的觀眾帶著滿滿喜氣與新人合影，還能吃喜糖！金星文創提供

觀眾80年代裝扮搶鏡頭 辦桌菜色加入國宴元素

這齣舞台劇讓台上台下熱烈互動，觀眾在新人敬酒的段落也鬧新人，像是參加真的婚禮。有一桌賓客相約以80年代的裝扮登場，吹起半屏山髮型、抹上誇張眼影，造型完整，獲得最佳造型獎。

今年的眷村辦桌菜色也出新招，特別結合了「國宴」元素，加入國宴涼麵、國宴豆花、排兩年才喝得到的牛肉湯以及披薩，與空軍三重一村內的著名餐廳合作，讓菜色更多元，也歡迎觀眾提早來，認識這個保存得很有味道的老村子。《一村喜事：康樂隊來了》將從11月28日至12月21日，每逢週五、週六、週日在新北市空軍三重一村老眷村實境辦桌演出，售票請洽UDN售票網。



