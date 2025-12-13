韓國瑜點名三次調侃奧運金牌「動作慢」 李洋高情商稱：院長很幽默！

運動部長李洋。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 立法院長韓國瑜於日前主持黨團協商時，因討論運動部預算卻未見部長李洋到場，連續唱名三次後，韓國瑜幽默打趣「奧運金牌怎麼動作這麼慢」。李洋隨後進場解釋因場外人潮擁擠而無法即時進入，並以「我是李洋，不是羚羊」輕鬆回應，化解現場尷尬。

立法院長韓國瑜日前在立法院召開黨團協商，這是運動部部長李洋上任以來首次參與，討論運動部相關預算時，一度不見部長李洋身影。韓國瑜現場唱名三次未獲回應，隨後幽默表示：「這個奧運金牌怎麼動作這麼慢啊？他應該是飛毛腿才對啊？」不久後李洋終於進入會議室，也立刻接招回應：「跟院長報告，我是李洋，不是羚羊啊！」現場氣氛頓時輕鬆不少。

立法院長韓國瑜。 圖：林朝億/攝

事後，李洋在臉書發文還原當天情況，表示這是他第一次到立法院參與朝野協商，其實一直都在場外等待，但會議室外面的人潮擁擠，一時之間真的擠不進去。李洋今（13）日早上出席「114 年宏道獎頒獎典禮」活動，被問到朝野黨團協商被韓國瑜唱名還被虧一事時，回應表示，他很感謝韓院長以幽默的方式帶過，當天被堵在門外，後續如果有相關會更加早的在門外，避免被堵在門外的可能性，並強調「我覺得韓院長蠻幽默的，我自己是覺得蠻幽默的。」

關於 2026 年 3 月 WBC 經典賽，李洋被問到相關問題時回答表示「我想我們中華隊選手都會盡全力拚戰」，至於備戰 WBC 部分，李洋說，自己跟中職會長蔡其昌有去了解這部分，「我們台灣會盡全力去拚戰到底，身為運動部絕對盡全力去支持我們選手去拚戰！」此外，對於過去的搭檔王齊麟將要結婚，李洋賣關子表示，「我當天會到場所以祝福的話就留給當天。」受訪結束時，李洋還很有禮貌的跟大家鞠躬致意，才進入會場。

李洋過去的搭檔王齊麟與其妻子陳詩媛在今年 6 月登記結婚。 圖：翻攝自王齊麟IG

