韓國瑜點名3次不見人影！李洋苦笑吐真相

[NOWnews今日新聞] 立法院長韓國瑜昨（11）日召開黨團協商，討論114年度中央政府總預算，議程進行到運動部預算時，運動部長李洋卻遲遲未入場，唱名3次仍不見人影，讓韓國瑜忍不住開玩笑說：「這個奧運金牌動作怎麼這麼慢呢？他應該是飛毛腿才對啊！」讓現場一陣大笑，隨後，李洋也親自揭露背後真相。

李洋在臉書發文表示，自己其實一直待在會議室外等著被唱名，但當聽到院長喊他的名字準備進場時，外頭走廊瞬間「像在排演唱會入場」，人潮擁擠到他完全擠不進去，李洋也幽默回應韓國瑜的玩笑：「院長，我是李洋，不是羚羊啊！今天沒有遲到，只是『進不去』。」

李洋也感謝韓國瑜與委員們的體諒，首次參與朝野協商讓他收穫滿滿，也深刻感受到各界對運動部的重視。他強調，協商會議雖然會塞車，但運動政策推動的腳步不能塞，「接下來會與團隊全力推進全民運動、競技運動與職業運動的發展」。

