韓國瑜：中華民國有責任能力 讓民主跨越更多疆界

（中央社記者溫貴香、楊堯茹台北10日電）台灣民主基金會董事長、立法院長韓國瑜今天表示，自由與民主是需要被守護、拓展與實踐的普世價值。面對當前世界局勢變化與挑戰，中華民國有責任也有能力，與國際夥伴共同讓民主與人權的力量跨越更多疆界。

韓國瑜上午出席2025第20屆「亞洲民主人權獎」致詞表示，此獎項自2006年設置以來，旨在表彰在亞洲地區持續推動民主與人權的行動者，他們以堅定的信念與勇氣，在艱困環境中持續守護普世價值。

韓國瑜表示，在全球民主倒退的時刻，看見許多社會底層的脆弱與未被正視的需求。正因如此，更需要透過實際支持，讓世界認識那些在龐大壓力與風險下，仍在各個角落推動正義、倡議改革、為弱勢發聲的行動者。

他指出，今年在國內外專家學者的嚴格審查下，從眾多提名者中脫穎而出的是來自印尼的「印尼法律援助與人權協會PBHI（Indonesian Legal Aid and Human Rights Association）」。他謹代表台灣民主基金會，向得獎者致上最誠摯的祝賀，感謝他們在過去30年來，致力於保障弱勢群體的法律權益、推動制度改革，並在公民社會空間被壓縮的情況下持續堅守基本人權。

韓國瑜表示，印尼法律援助與人權協會長期協助弱勢者取得平等的法律援助，並揭露在印尼民主化進程中被忽視的人權議題。透過這些案例，包括任意逮捕、強迫遷離以及對生命權的侵害，看見協會在逆境之下所堅持的勇敢與信念。這樣的精神在當今社會格外彌足珍貴、令人感動。

韓國瑜向所有關心亞洲民主與人權的夥伴表達誠摯的感謝。正因為各位的投入與陪伴，台灣民主基金會才能在國際人權網絡中持續前行。同時，也因為有你們的支持，這個獎項才能維持能見度並發揮影響力。

韓國瑜說，面對當前世界局勢的變化與挑戰，中華民國有責任也有能力，與國際夥伴共同讓民主與人權力量跨越更多疆界。未來台灣民主基金會也將繼續與亞洲及全球的公民社會夥伴並肩前行，支持在最前線的行動者，讓更多需要被看見的聲音有機會得到重視、傳向世界。

韓國瑜表示，他深信今天的典禮不僅在於鼓勵得獎者，更在於告訴世界，捍衛民主與人權的工作，永遠值得被支持、被記住、被延續。（編輯：蘇志宗）1141210