韓國瑜：中華民國有責任 讓民主與人權跨越更多疆界
立法院長、台灣民主基金會董事長韓國瑜今（12/10）上午出席第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮致詞表示，他深信自由與民主是需要被守護、拓展與實踐的普世價值。面對當前世界局勢的變化與挑戰，中華民國有責任也有能力，與國際夥伴共同讓民主與人權的力量跨越更多疆界。
韓國瑜表示，今天非常榮幸代表台灣民主基金會，歡迎各位蒞臨「2025年第20屆亞洲民主人權獎」頒獎典禮。本獎項自2006年設置以來，旨在表彰在亞洲地區持續推動民主與人權的行動者，他們以堅定的信念與勇氣，在艱困的環境中持續守護普世價值。
韓國瑜說，在全球民主倒退的時刻，我們看見許多社會底層的脆弱與未被正視的需求。正因如此，我們更需要透過實際支持，讓世界認識那些在龐大壓力與風險下，仍在各個角落推動正義、倡議改革、為弱勢發聲的行動者。今天的典禮正是向這群勇敢鬥士獻上最誠摯的肯定。
韓國瑜指出，今年，在國內外專家學者的嚴格審查下，從眾多提名者中脫穎而出的是來自印尼的「印尼法律援助與人權協會 PBHI（Indonesian Legal Aid and Human Rights Association）」。在此，謹代表台灣民主基金會，向本屆得獎者致上最誠摯的祝賀；感謝他們在過去30年來，致力於保障弱勢群體的法律權益、推動制度改革，並在公民社會空間被壓縮的情況下持續堅守基本人權。
韓國瑜說明，「印尼法律援助與人權協會」在印尼多個島嶼上都設有據點，長期協助弱勢者取得平等的法律援助，並揭露在印尼民主化進程中被忽視的人權議題。透過這些被記錄下來的案例，包括任意逮捕、強迫遷離以及對生命權的侵害，我們看見這協會在逆境之下所堅持的勇敢與信念。這樣的精神在當今社會格外彌足珍貴、令人感動。
韓國瑜強調，「印尼法律援助與人權協會」的努力不僅令人敬佩，更象徵著亞洲公民社會充滿著正義、堅韌的力量。今天的表彰不僅是對他們的肯定，也是向所有在最前線捍衛人權的守護者與犧牲者們，致上最深的敬意。
韓國瑜也向所有關心亞洲民主與人權的夥伴表達誠摯的感謝，感謝長期以來的參與，正因為各位的投入與陪伴，台灣民主基金會才能在國際人權網絡中持續前行。同時，也感謝在座的各位貴賓，因為有你們的支持，這個獎項才能維持能見度並發揮影響力。
韓國瑜說，身為台灣民主基金會的董事長，他深信自由與民主是需要被守護、拓展與實踐的普世價值。2024年是全球大選年，共有超過70個國家進行大選。而美國智庫自由之家（Freedom House）的「2025年全球自由報告」亦指出，2024年度也標誌著全球自由度持續衰退的第19年。
韓國瑜指出，面對當前世界局勢的變化與挑戰，中華民國有責任也有能力，與國際夥伴共同讓民主與人權的力量跨越更多疆界。未來，台灣民主基金會也將繼續與亞洲及全球的公民社會夥伴並肩前行，支持在最前線的行動者，讓更多需要被看見的聲音有機會得到重視、傳向世界。
韓國瑜指出，最後，再次恭喜本屆得獎者「印尼法律援助與人權協會」。他深信今天的典禮不僅在於鼓勵得獎者，更在於告訴世界，捍衛民主與人權的工作，永遠值得被支持、被記住、被延續。讓我們一起努力。
