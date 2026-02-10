韓國瑜「保障問政」挺李貞秀 劉世芳：白紙黑字寫清楚

台北市 / 綜合報導

針對民眾黨立委李貞秀的國籍問題，立法院長韓國瑜表示他的天職就是保障問政，包含李貞秀。對此，內政部長劉世芳喊話就回應，李貞秀適用哪一條法令得以行使立委職權，請立法院白紙黑字寫清楚。

內政部長劉世芳說：「就算她是隨便亂寫，只要有蓋戳章我們都認，但是就是沒有，因為時間已經過了，現在剛好頭七。」談到民眾黨立委李貞秀國籍問題，內政部長劉世芳回答顯得有些無奈，還直接點名，李貞秀當時在立法院，秀的資料都沒有任何官方收戳章。

內政部長劉世芳說：「是否有明確的提示，給相關的單位，我覺得在內政部的認定裡面，她就是沒有完成，她就職前，應該擔任立法委員的程序。」除此之外劉世芳也強調，就公務體系而言，國籍法第20條沒有任何模糊的空間，只能要求提出放棄證明或申請證明，只是有權力將李貞秀，解職機關則落在立法院，但立法院長韓國瑜，出面力挺李貞秀，表示保障立委問政是他的天職。

內政部長劉世芳說：「你要用兩岸人民關係條例，或要用國籍法，那請你把它白紙黑字把它寫清楚。」民眾黨主席黃國昌說：「我覺得韓院長他做為立法院的大家長，一切都是按照中華民國的法律制度，來進行，不會的刻意去製造一些衝突，刻意的去傳遞自己的政治訊息，那不必要的一直在這個地方糾結。」李貞秀國籍問題隨著內政部立法院，雙方各有各的立場，也持續隔空喊話。

