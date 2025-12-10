韓國瑜、國民阿嬤陳淑芳立院相見歡 被問助理費除罪化反應曝

立法院長韓國瑜接見資深演員、第62屆金馬獎終身成就獎得主陳淑芳等好人好事代表。王家俊攝



立法院長韓國瑜今（10日）在立法院接見資深演員、第62屆金馬獎終身成就獎得主陳淑芳等好人好事代表，媒體關注國民黨立委陳玉珍提案修正助理費除罪化爭議，韓受訪表示，昨天已經發過聲明了，並未進一步說明。

韓國瑜昨（9日）接見國會助理工會代表時表示，國會助理是國會組成非常重要的一環、是國會運作不可或缺的重要夥伴，更是立法院的家人。他身為立法院長，始終秉持照顧好立法院全體職員工的責任精神，同樣全力捍衛國會助理的權益、盡力溝通，更會提醒每一個黨團，任何修法都不該侵害損及國會助理的工作權益，包括工作權、福利待遇及各項法定必要保障等。

韓國瑜中午接見好人好事代表致詞時說，從小對宗教家、教育家、慈善家三種人表示景仰，認為非常了不起，他也信奉「送人玫瑰、手留餘香」，推崇從35歲到98歲的好人好事得主，來自各行各業，可見行善不分年齡，不分領域。韓稱「國民阿嬤」陳淑芳第一次踏進立法院，希望對立院有好印象，也稱讚陳父對她手心向下的教誨。

韓國瑜表示，自己成立典亮慈善基金會，希望行善、化心動為行動，並認為行善能改變長相，他打趣，在立院兩年長得比以前差一點，因為殺伐太厲害了。韓並憂心社會對立，和他小時候不一樣，期許善良成為社會的中流砥柱。

韓國瑜提及接見外國國會議員時，對方都說台積電很厲害，其實台灣還有醫療、傳統產業、一群善良的人被掩蓋住，堪比台積電。

