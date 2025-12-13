韓國瑜「奧運金牌動作慢」 李洋：院長很幽默

運動部長李洋首次參與立法院朝野協商時，被院長韓國瑜多次唱名卻未見其人，韓國瑜還幽默地說「奧運金牌動作怎麼那麼慢」。對此，李洋以高EQ回應表示韓院長很幽默，並解釋自己並非遲到，只是被堵在門外，同時也幽默回應「我是李洋，不是羚羊」。此外，李洋近期出席宏道獎體育盛事，與奧運舉重金牌郭婞淳擔任頒獎人，還證實已與棒協會長蔣其昌討論WBC經典賽事宜，並將出席王齊麟的婚禮。

運動部長李洋。（圖／TVBS）

這次立法院朝野協商中，運動部長李洋首次參與卻被韓國瑜院長唱名了4次都未見其人。韓國瑜當時笑著說：「這個奧運金牌動作怎麼這麼慢，他應該是飛毛腿才對。」雖然這段話在網路上引發一些批評，但李洋展現高EQ，在社群媒體上分享這段影片並加上後製效果，解釋自己並非遲到，而是被堵在後面進不去。

立法院長韓國瑜11日主持朝野協商。（圖／TVBS）

李洋幽默地向院長報告：「我是李洋，不是羚羊」，並表示自己覺得韓院長很幽默。他也承諾之後會更早到達，避免被堵在門外的情況再次發生。就像上課不能遲到一樣，李洋認真看待這次經驗。

同一天，李洋還參加了體育盛事宏道獎，與奧運舉重金牌郭婞淳一同擔任頒獎人。這場活動由奧運拳擊金牌林郁婷擔任主持人，是她的主持處女秀，也是她30歲的生日。活動現場總統身旁站了一排亞奧運國手，包括王冠閎、黃曉雯等人都一同現身。

總統及亞奧運國手出席宏道獎。（圖／TVBS）

關於明年即將登場的WBC經典賽，李洋表示已經與棒協會長討論過這個議題，「身為運動部我們絕對盡全力去支持我們的選手」。他強調中華隊選手會繼續盡全力去拚戰。當被問及昔日戰友王齊麟即將在21日舉行的婚禮時，李洋笑著表示：「我當天會到場，所以當然祝福的話就留給當天。」展現了他對好友的支持與祝福。

