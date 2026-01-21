韓國瑜、張嘉郡收割政治紅利？教會姊妹：陳姓夫妻真心感謝他們

陳姓夫妻教會姊妹以Line訊息證實陳姓夫妻在教會聚會中特別感謝張嘉郡，圖片是陳姓夫妻傳給教會弟兄姊妹的謝卡。（民眾提供）

陳姓夫妻昨（20日）帶到立法院送給立委張嘉郡及院長韓國瑜的感謝信。(立委張嘉郡提供)

雲林陳姓夫妻昨（20日）到立法院，向立法院長韓國瑜及立委張嘉郡致謝陳先生去年11月遭武警帶走，歷經50多天煎熬期間，張嘉郡及韓國瑜持續奔走協調，並在急難救助上提供實質協助。對此，立委鍾佳濱今（21日）卻批評韓、張二人是在「收割政治紅利」，引發爭議。陳姓夫妻所屬教會的姊妹也出面說明，強調陳妻楊老師在教會聚會時，就是特別感謝張嘉郡。

與陳姓夫妻同一教會的吳小姐，今下午用Line傳送一張照片為張嘉郡打氣。照片內容是一張由陳妻傳給教會弟兄姊妹的感謝卡，卡片上寫道：「感謝主，謝謝福氣家人，『台灣男』回台灣了。自2025年11月23日事發起，至2026年1月17日真相釐清、禁令解除，再經歷護照遺失、四次更改班機、三次機票作廢，最終順利通關搭機，歷時55天。在這段漫長且高度不確定的期間，身處異國、身心承受極大壓力，感謝弟兄姊妹的代禱，以及立委張嘉郡、韓院長、張縣長、杜拜辦事處的支持與協助，讓世勝重回我們當中。」

吳小姐也主動澄清，她與陳姓夫妻同屬一間教會，夫妻倆在教會聚會時，確實多次特別感謝張嘉郡立委及張麗善縣長。

對此，立委張嘉郡今受訪表示，昨日陳姓夫妻確實帶著一封致謝信到立法院，雖然字體較小、不易閱讀，但信中清楚表達了他們真切的心情。

該封信標題為「特別致謝立法委員張嘉郡、立法院長韓國瑜」，夫妻倆在信中寫道：

「本案自2025年11月23日事發起，至2026年1月中旬真相釐清與禁令解除，歷時將近50天。在這段漫長且高度不確定的期間，當事人身處異國，身心承受極大壓力，家屬亦長期處於焦慮與煎熬之中。在這關鍵的50天內，立法委員張嘉郡持續不間斷奔走協調，多次主動向外交部查詢並追蹤案件進度，協助釐清行政與司法卡關原因，並在醫療、急難救助、生活協助及資訊透明上，提供實質且即時的幫助。」

夫妻倆接著寫道：「尤其在案件陷入停滯、外界誤解與政治雜音交錯之際，張嘉郡委員始終站在保障國人基本人權與海外安全的立場，穩定家屬情緒，讓當事人知道自己並非被遺忘。這份長達50天不間斷的關心與行動，對家屬而言，是支撐走過困境的關鍵力量。」

信中也感謝立法院長韓國瑜，「在多個重要節點親自表達高度關切，並指示相關單位持續關注案件發展，使本案能在外交與行政體系中被持續看見與追蹤。對家屬而言，這不僅是形式上的關切，而是在異鄉孤立無援、時間一天天流逝的情況下，來自民意代表與國家體系的實質支持與力量。我們謹以最深的感謝，向在這50天裡一路相伴、持續奔走的張嘉郡委員，以及給予高度關注與支持的韓國瑜院長，致上最誠摯的敬意與謝意。」

