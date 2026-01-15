韓國瑜：施明德為台灣民主作出巨大貢獻

（中央社記者王承中台北15日電）立法院長韓國瑜今天出席史丹佛大學胡佛研究所檔案館「施明德先生專檔」成立茶會。韓國瑜表示，台灣民主走到這一步，施明德的貢獻巨大，期望施明德為台灣民主奮鬥的精神繼續傳承下去。

立法院長韓國瑜今天上午出席胡佛研究所「施明德先生專檔」成立茶會，民進黨立法院黨團總召柯建銘、海基會董事長蘇嘉全、施明德文化基金會董事長施陳嘉君、胡佛研究所檔案館東亞館藏部主任林孝庭、前AIT台北辦事處處長司徒文等人出席。

韓國瑜在致詞時表示，施明德一生的寫照，令人發自內心的感動。民國81年立法院全面改選，他與施明德有幸一同當選立委，當時他與時任立委的前總統陳水扁打架，才有緣首次和施明德對話，當時他表示會對打架事件道歉與負責，但從此雙方就未再對談。

韓國瑜指出，若干年之後，「倒扁」運動風起雲湧，透過前立委魏耀乾和其他人的引薦，他再度和施明德會面，而有進一步的接觸。

韓國瑜表示，他在學生時期就非常尊敬與推崇施明德的政治理念，他用一句話來形容施明德在其心目中留下的深刻感受，就是「我們不怕黑暗，只怕在黑暗中喪失追求光明的勇氣。」施明德這一生的奮鬥已經成為文字無法形容的民主符號、圖騰與精神象徵。

韓國瑜指出，台灣民主走到這一步，施明德的貢獻巨大。今天施明德的偉大事蹟也許對年輕世代會有點陌生，但是一個偉大的先行者，施明德的精神與信念，應該要有一群熱情的人，孜孜不倦地持續發揚與推動。

韓國瑜表示，台灣民主在華人世界令人感到驕傲，是台灣人最重要的寶藏。施明德奉獻一生，犧牲自己的自由、健康與家庭，對這塊民主珍寶作出巨大貢獻。

韓國瑜指出，在施明德85歲冥誕的今天，透過追思，期望施明德為台灣民主奮鬥的精神能繼續傳承下去。勉勵大家成為傳承台灣民主過程中的一份子，秉持對施明德精神的推崇，繼續弘揚其理念，而不愧對其一生追求台灣民主這塊無形珍貴資產的努力。（編輯：翟思嘉）1150115