韓國瑜「桌子說」嗆賴清德 卓榮泰反問：桌上「兩盤菜」韓院長要吞嗎？

▲ 圖/資料照

台北市 / 林禎倚 綜合報導

民進黨立委沈伯洋遭中國官方通緝，賴清德總統昨(11)日喊話立法院長韓國瑜聲援，韓國瑜今(12)日表示，稱維護台灣安全有四隻腳，保護中華民國、民主自由，維護台美關係與兩岸和平，賴清德就打斷三隻。對此，行政院長桌榮泰反問，桌上有兩盤菜，一盤是國民黨主席鄭麗文祭拜共諜，一盤是中國全球追捕沈伯洋，「都要沉默地吞下去嗎？他應該給國人一個明確的說法」。

韓國瑜今(12)日指出，維護台灣安全有四隻腳，分別是保護中華民國、保護民主自由、維護美台關係、維護兩岸關係，賴清德如今除了美台關係外，其他三隻腳都打斷了，賴清德若真的要幫沈伯洋，應考慮如何維護這四隻腳，這才是上游源頭的問題。並呼籲賴清德應立刻廢除台獨黨綱，保護好中華民國。

廣告 廣告

卓榮泰下午視察蘇澳溪分洪工程後受訪時回應，本來到宜蘭蘇澳地區應該要關心災情，不過一路上聽到韓國瑜的講話，就順著韓國瑜的話來說。

卓榮泰指出，韓國瑜說一個桌子有四條腿，代表不同的意義，那四隻腳的桌子，他要跟韓國瑜講，這個桌子上也有兩盤菜，一盤是中國國民黨的主席去參加一個祭拜共諜的活動，而這個共諜當時就是要消滅國民黨，消滅中華民國，所以影響很大，而且呼應了中國現在要學習「吳石精神」的一個統戰的號召，但是這件事情迄今，身為國會議長，且有中國國民黨黨籍的韓國瑜，迄今沉默不語。

卓榮泰表示，桌上還有另外一盤菜，就是中國發動全球的追捕，要針對中華民國的國會議員沈伯洋，這個不僅違反到自由民主人權，更是對大家在人身安全上的威脅，政府有責任保護國人，國會也有責任保護國會議員，而身為國會議長的韓國瑜，迄今也是沉默不語。

卓榮泰反問，「難道這兩盤菜，韓院長都要沉默的容忍、沉默的吞下去嗎？他應該給國人一個明確的說法。」

原始連結







更多華視新聞報導

賴總統：期待韓國瑜站出來 率跨黨派立委聲援沈伯洋

賴清德喊話聲援沈伯洋 韓國瑜批：自己生病要別人吃藥

沈伯洋遭中共通緝 民進黨稱「韓院長相貌堂堂、魅力十足」：應維護國會尊嚴

