韓國瑜「桌子說」嗆賴清德 卓榮泰：桌上「兩道菜」韓院長要吞嗎？
立法院長韓國瑜今天（12日）公開回應總統賴清德，並且將台灣安全形容成桌子的四隻腳，但是賴清德打斷三隻，他喊話要賴清德以民進黨主席身分立刻廢除台獨黨綱。對此，行政院長卓榮泰回應，「這張桌上還有兩道菜，一是國民黨主席祭拜共諜；另一件則是沈伯洋遭中國追捕，難道這兩盤菜，韓院長都要吞下去嗎？」
韓國瑜今天公開發表談話，直指賴清德以及民進黨，打斷台灣安全四隻腳中的三隻，包括「保護中華民國」、「保護民主自由」、「維護兩岸和平」。對此，卓榮泰今天下午視察蘇澳溪分洪工程受訪表示，本來到宜蘭蘇澳地區應該要關心災情，不過一路上聽到韓國瑜的講話，就順著韓國瑜的話來說。
卓榮泰提及，韓國瑜說一張桌子有四隻腳代表不同意義，但這桌子上面還有兩盤菜。卓榮泰進一步形容，一盤是國民黨主席鄭麗文參加祭拜共諜活動，而這位共諜當時就是要消滅國民黨、中華民國，因此影響很大，更呼應大陸現在要學習「吳石精神」的統戰號召，「但是這件事情，身為國會議長也有著國民黨籍的韓院長迄今沉默不語」。
卓榮泰接著說，另外一盤菜，則是大陸針對國會議員沈伯洋發動全球追捕，此舉不僅違反自由民主人權，更是對人身安全的威脅。他強調政府有責任保護國人，國會也有責任保護國會議員，而身為國會議長的韓院長迄今也沉默不語。
卓榮泰反問，「難道這兩盤菜，韓院長都要沉默容忍、吞下去，他應該要給國人一個明確的說法」。
