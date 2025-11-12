韓國瑜「桌腳」喻台灣安全 卓榮泰妙提兩盤菜回嗆：都要沉默吞下？

民進黨立委沈伯洋遭中國公安立案調查，央視更揚言要展開「全球通緝」，總統賴清德昨（11）日喊話立法院長韓國瑜出面聲援，韓國瑜今（12）日回應表示，要由根源解決問題，建議總統立即廢除台獨綱領，更提台灣安全猶如桌子的「四支腳」，缺一不可。行政院長卓榮泰今天前往宜蘭蘇澳視察災情時，也以桌子上有「兩盤菜」來做比喻，分別代表國民黨魁鄭麗文祭拜共諜，以及中國對沈伯洋發動的全球追捕，喊話韓國瑜不應該再沉默，而是要給國人一個明確的說法。

廣告 廣告

韓國瑜今日指出，台灣安全如同桌子有四支腳，第一支是維護中華民國，第二支是維護民主自由，第三支是維護美台關係，第四支則是維護兩岸和平，如今賴清德與民進黨卻打斷了三支。對此，卓榮泰也巧妙以桌子上有「兩盤菜」回應，一盤是國民黨主席去參加祭拜共諜的活動，而這個共諜當時就是要消滅國民黨、消滅中華民國，而且還呼應中國現在要學習「吳石精神」的統戰號召，但是對於這件事情，身為國會議長、擁有國民黨籍的立法院長韓國瑜，迄今仍然沉默不語。

至於另一盤菜，則是中國要針對中華民國的國會議員沈伯洋發動全球追捕，卓榮泰表示，這不僅違反自由、民主、人權，更是對大家在人身安全上的威脅，他強調，政府有責任保護國人，國會也有責任保護國會議員，而韓國瑜身為國會議長也同樣沉默不語，質問「難道這兩盤菜韓院長都要沉默的容忍並吞下嗎？」認為韓國瑜應該給國人一個明確的說法。



責任編輯／馮康蕙





更多台視新聞網報導

中國才發「全球紅色通緝」 沈伯洋現身德國國會：不退縮為自由發聲

轎車遭救災裝甲車輾毀 顧立雄：絕不讓官兵承擔責任

轎車遭裝甲車輾過求償 卓揆要軍方放心：我跟顧部長1人一部都沒問題