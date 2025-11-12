韓國瑜「桌腳」喻台灣安全 卓榮泰妙提兩盤菜回嗆：都要沉默吞下？
民進黨立委沈伯洋遭中國公安立案調查，央視更揚言要展開「全球通緝」，總統賴清德昨（11）日喊話立法院長韓國瑜出面聲援，韓國瑜今（12）日回應表示，要由根源解決問題，建議總統立即廢除台獨綱領，更提台灣安全猶如桌子的「四支腳」，缺一不可。行政院長卓榮泰今天前往宜蘭蘇澳視察災情時，也以桌子上有「兩盤菜」來做比喻，分別代表國民黨魁鄭麗文祭拜共諜，以及中國對沈伯洋發動的全球追捕，喊話韓國瑜不應該再沉默，而是要給國人一個明確的說法。
韓國瑜今日指出，台灣安全如同桌子有四支腳，第一支是維護中華民國，第二支是維護民主自由，第三支是維護美台關係，第四支則是維護兩岸和平，如今賴清德與民進黨卻打斷了三支。對此，卓榮泰也巧妙以桌子上有「兩盤菜」回應，一盤是國民黨主席去參加祭拜共諜的活動，而這個共諜當時就是要消滅國民黨、消滅中華民國，而且還呼應中國現在要學習「吳石精神」的統戰號召，但是對於這件事情，身為國會議長、擁有國民黨籍的立法院長韓國瑜，迄今仍然沉默不語。
至於另一盤菜，則是中國要針對中華民國的國會議員沈伯洋發動全球追捕，卓榮泰表示，這不僅違反自由、民主、人權，更是對大家在人身安全上的威脅，他強調，政府有責任保護國人，國會也有責任保護國會議員，而韓國瑜身為國會議長也同樣沉默不語，質問「難道這兩盤菜韓院長都要沉默的容忍並吞下嗎？」認為韓國瑜應該給國人一個明確的說法。
責任編輯／馮康蕙
更多台視新聞網報導
中國才發「全球紅色通緝」 沈伯洋現身德國國會：不退縮為自由發聲
轎車遭救災裝甲車輾毀 顧立雄：絕不讓官兵承擔責任
轎車遭裝甲車輾過求償 卓揆要軍方放心：我跟顧部長1人一部都沒問題
其他人也在看
沈伯洋父子很快有醜聞爆點？ 邱毅分析中國獨挑原因：抓他最有把握
民進黨立委沈伯洋先前已被列入「台獨頑固分子」名單中，中共官媒近日釋出影片中，重慶市公安局民警指控沈伯洋宣揚台獨，還提到要對沈伯洋進行全球追捕。前立委邱毅今（12）日po文，指中國看來對沈伯洋已摸清底，估計很快的會有爆點，沈伯洋父子的相關醜聞會出現。至於台獨頑固分子清單裡這麼多人，為什麼獨挑中沈，「答案很簡單，因為抓他不但師出有名，還可以落實。也就是抓他最有把握。」鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前
賴清德籲聲援沈伯洋 韓國瑜：自己生病，卻讓人吃藥 轟民進黨「打斷台灣安全3隻腳」
重慶市公安局對「台獨頑固分子」、民進黨立委沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查。中國官媒日前揚言利用國際刑警組織，發出紅色通緝令，在全球對他進行抓捕。總統賴清德點名立法院長韓國瑜，「非常期待站出來維護國會尊嚴，也維護台灣人民言論自由。」對此，韓國瑜12日抨擊，「今天一個人生病，讓別人吃藥。從賴清德點這個名，看得出來，是自己生病，卻讓人吃藥。」韓國瑜表示，一張桌子有四隻腳，台灣安全也是四隻腳。他今天一口氣把話說明說透：第一隻維護中華民國，第二隻維護民主自由，第三隻維護好美台關係，第四隻維護好兩岸和平，兩個保護、兩個維護，是台灣安全最重要的四隻腳。「保護中華民國、保護民主自由、維護美台關係、維護兩岸和平。」韓國瑜質疑，賴總統本身兼任民進黨主席，黨政軍情所有權力一把抓，這四隻腳，賴總統跟民進黨打斷了三隻腳。民進黨台獨黨綱放在這裡，如何保護中華民國？一整年發動大罷免，如何保護台灣民主自由？宣布大陸為敵對勢力，如何維護兩岸和平？只剩鞏固美台關係這一隻腳。韓國瑜呼籲，若真的要幫沈伯洋，應該要考量如何恢復這四隻腳，重新平穩地站在那。如果繼續消費沈伯洋，把被重慶市公安局立案偵查，轉換為國內藍綠鬥爭，這對沈伯台灣好新聞 ・ 17 小時前
沈伯洋不敢認搞台獨？他舉「陸皓東慷慨赴義陳詞」嗆爆
大陸重慶公安日前宣布對綠委沈伯洋立案偵查，官媒央視還發布影片「起底台獨沈伯洋」，稱可對沈展開全球抓捕。沈伯洋回擊指影片內容造謠，證據都拿不出來。但粉專舉當年反清烈士陸皓東慷慨赴義的激昂陳詞，反觀沈伯洋不直認自己就是台獨，根本氣勢弱掉了。中時新聞網 ・ 12 小時前
沈伯洋遭大陸立案偵查 賴總統喊話韓國瑜：站出來維護國會尊嚴
大陸日前以涉犯「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，大陸官媒央視更播出「起底台獨沈伯洋」影片，總統賴清德表示，大...聯合新聞網 ・ 1 天前
韓國瑜酸賴清德「自己生病要人吃藥」 吳崢：不敢譴責中國，還幫加害者
中共控民進黨立委沈伯洋涉犯分裂國家罪，中國官媒揚言利用國際刑警組織，發出紅色通緝令，在全球對他進行抓捕。總統賴清德要求立法院長韓國瑜「站出來維護國會尊嚴」。韓國瑜反嗆「自己生病，卻讓人吃藥」。對此，民進黨發言人吳崢抨擊，韓院長不站在台灣這邊，不站在立法院這邊，拖拖拉拉過了兩個禮拜終於出聲，結果通篇只敢罵賴清德總統，不敢譴責中國！又是那套幫加害者幫腔的「挑釁論」。吳崢表示，台灣的立委沈伯洋，被中共恐嚇威脅說要立案偵辦、通緝抓捕。全國從總統、行政院長、國安局、外交部、陸委會、警政署還有民進黨中央，以及許許多多台灣公民，全部團結起來，譴責中國，相挺同胞。結果，台灣最高民意機構、中華民國立法院的代表韓國瑜，半個月過去了，跟沒事人一樣，今天終於出聲。吳崢砲轟，韓國瑜一開口，竟然不是譴責中共，而是指責賴總統，說賴總統沒有保護中華民國，沒有維護兩岸和平，說穿了，背後又是那套幫加害者幫腔的「挑釁論」。吳崢怒嗆，「韓院長，我代表民進黨告訴你」，從民進黨的「台灣前途決議文」，到蔡英文前總統的「四個堅持」，到賴清德總統的「和平四大支柱」，民進黨與民進黨政府的兩岸立場一向很清楚：堅持台灣是主權獨立的民主國家，台灣好新聞 ・ 15 小時前
韓國瑜諷賴清德「生病要別人吃藥」 民進黨轟站在加害者中共立場
[Newtalk新聞] 中國威脅全球抓捕民進黨立委沈伯洋，總統賴清德喊話立法院長韓國瑜應站出來維護國會尊嚴。韓今（12）日反諷賴清德「自己生病，要別人吃藥」，並要求先廢除台獨黨綱。對此，民進黨發言人吳崢表示，非常遺憾韓國瑜對於自家國會議員遭到威權國家跨國鎮壓遲不吭聲，在賴總統的提醒下，才藉機指桑罵槐，並用他人健康狀況做不當比喻。他說，韓今天的發言絲毫看不到立法院長應有的風骨與肩膀，且從加害人中華人民共和國的立場，在被害人沈立委的身上傷口抹鹽，令人失望。 韓國瑜今反擊賴清德說，「自己生病，要別人吃藥」，他請總統先廢除台獨黨綱，別搞惡意政治鬥爭，撤回大陸為境外敵對勢力，展開和平交流。他也要賴清德別繼續消費沈伯洋，對在風口浪尖上的沈，一點都不公平。 吳崢指出，從民進黨的「台灣前途決議文」，到前總統蔡英文的「四個堅持」，到賴總統的「和平四大支柱」，民進黨與民進黨政府的兩岸立場都一以貫之，就是堅持台灣是主權獨立的民主國家，依照憲法名字叫中華民國，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中華民國台灣的前途必須由全體人民共同決定。他說，不曉得上面這四點原則，韓國瑜哪一點不同意？ 吳崢質疑，如果韓國瑜身為中新頭殼 ・ 17 小時前
賴清德籲聲援沈伯洋 韓國瑜再爆金句：自己生病、要讓別人吃藥
中共威脅將透過國際刑警組織，對民進黨立委沈伯洋展開全球抓捕；總統賴清德昨呼籲立法院長韓國瑜出面聲援。對此，韓國瑜今（12日）親自回應，這明顯就是「自己生病、要讓別人吃藥」，若繼續消費沈伯洋，這對沈一點都不公平。鏡報 ・ 20 小時前
反制中共跨國鎮壓恫嚇 陸委會：將與國際友盟合作
（中央社記者李雅雯台北12日電）中共點名將對民進黨立委沈伯洋展開全球抓捕。陸委會表示，中共對台不具備司法管轄權，將配合外交部與國際友盟合作，研議反制作為，不配合中共濫用「全球協緝」制度。中央社 ・ 1 天前
如何看中國大使威脅砍下日相的頭？川普：盟友比中國更糟糕
日本首相高市早苗近日因關切台灣安全狀態而被中國駐日大使揚言「斬首」。美國總統川普週二（11/11）受訪時被問及此事，但他避重就輕不願批評中國，反而說美國的盟友可能比中國更糟糕。太報 ・ 1 天前
不挺沈伯洋！韓國瑜竟嗆總統「生病要別人吃藥」 民進黨憤怒回擊
即時中心／高睿鴻報導中國為遂行統戰台灣的意志，不斷以騷擾、恐嚇等各種方式，打壓我國對其有異議者。日前甚至傳出，重慶公安機關發警情通報，直接點名民進黨立委沈伯洋，宣稱其發起、建立「台獨分裂組織」黑熊學院，並從事「分裂國家犯罪活動」，將依法對他立案偵查、追究刑事責任。對此，總統賴清德昨（11）特別呼籲立法院長韓國瑜聲援沈，豈料，韓竟反嗆「自己生病卻要別人吃藥」；此言立即引發譁然，民進黨亦迅速發聲反擊。民視 ・ 17 小時前
韓國瑜回應賴清德「生病的人要別人吃藥」 網讚：反將一軍啊！帥
對岸揚言要「全球抓捕」民進黨立委沈伯洋，總統賴清德昨日公開聲援沈伯洋，並呼籲立法院長韓國瑜表態要維護國會尊嚴。對此，韓國瑜今（12）日表示，這根本是「生病的人要別人吃藥」，並呼籲廢除台獨黨綱。對於韓國瑜的回應內容，網友們紛紛大讚，「總統的格局高度」、「反將一軍啊！帥」。中天新聞網 ・ 18 小時前
普丁身體出狀況了？這張「身體部位照」曝光 烏克蘭前顧問嗆：肯定出事
現年73歲的俄羅斯總統普丁，被爆料會不時緊握雙手，甚至最近在公開活動上還展示一隻「異常腫脹疼痛」的手，手上佈滿了凸起的血管，引發人們對他健康狀況的討論，質疑他是不是有甚麼嚴重疾病。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
酸賴清德「自己生病讓別人吃藥」 韓國瑜正式回應了：台海安全被你打斷3隻腳
民進黨立委沈伯洋遭中國重慶公安局稱涉「分裂國家罪」立案調查，總統賴清德日前喊話立法院長韓國瑜，希望他能夠站出來維護國會尊嚴，對此，韓國瑜今（12）日表示，賴清德消費沈伯洋，「桌子有4隻腳，維護台灣安全也有4隻腳，但賴清德總統兼民進黨主席打斷3隻腳」，並說從昨天賴清德的點名明顯看出，真的是自己生病讓別人吃藥。 韓國瑜表示，身為立法院長跟副院長，對每位立委在院......風傳媒 ・ 17 小時前
戰火延燒近4年 俄國官員稱準備與烏克蘭重啟和談
（中央社莫斯科12日綜合外電報導）俄羅斯塔斯社（TASS）今天引述俄國外交部官員的說法指出，俄方準備好在土耳其大城伊斯坦堡重啟與烏克蘭的和平談判。中央社 ・ 14 小時前
卓榮泰：蕭美琴站上國際舞台 國民黨卻站上「國共舞台」 差太多
國民黨主席鄭麗文8日參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，紀念對象包括共諜將官、中共「密使一號」吳石，引發輿論譁然。行政院長卓榮泰今日在立法院備詢時感慨表示，副總統蕭美琴站上歐洲議會的國際舞台，國民黨主席卻站上「國共舞台」，差太多了。卓榮泰今天率領行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢。民進黨立委自由時報 ・ 1 天前
綠批不見立法院長風骨與肩膀：總統捍衛憲政體制何錯之有？
立法院長韓國瑜今(12)日就立委沈伯洋遭大陸「立案偵辦」回應總統賴清德，民進黨發言人吳崢隨後表示，韓國瑜在賴清德的提醒下，藉機指桑罵槐，更對台灣民主自由的理解錯誤。如果韓國瑜身為中華民國立法院院長，不認為台灣是主權獨立的國家，或不認為中華民國和中華人民共和國互不隸屬，大可大大方方講出來；否則賴清德堅持捍衛台灣自由民主的憲政體制，何錯之有？中時新聞網 ・ 17 小時前
韓國瑜諷賴清德「自己生病讓別人吃藥」 籲先廢台獨黨綱
[Newtalk新聞] 對於被總統賴清德點名站出來捍衛國會尊嚴、保護沈伯洋，立法院長韓國瑜今（12）日諷刺說，「自己生病，要別人吃藥」，他請賴清德先廢除台獨黨綱、別搞惡意政治鬥爭，撤回大陸為境外敵對勢力，展開和平交流。他也要賴清德別繼續消費沈伯洋，對在風口浪尖上的他，一點都不公平。 對於中國重慶公安立案要調查民進黨立委沈伯洋，央視拍片嗆發紅色通緝令，賴清德昨日呼籲立法院長韓國瑜能夠站出來維護國會的尊嚴，也維護台灣人民言論自由，應該要率領跨黨派委員來聲援沈伯洋委員，「否則的話，今天的民進黨的沈伯洋，明天可能是國民黨或民眾黨的任何一個人」。 韓國瑜與副院長江啟臣今日下午舉行記者會回應。 韓國瑜一開始就說，身為立法院院長、副院長對每一位立法委員在院內，言論自由以及人身安全，還有在質詢關切國家大事的時候，不受到恐嚇跟威脅，這是立法院院長職責所在。他們一定會盡全力保護好每一位立法委員的權責以及他們的權益，這一點是毋庸置疑。 韓國瑜接著嗆說，「針對賴清德總統點名要我來出面為沈伯洋委員的事情來發聲，我很想講我心裡的話，「今天一個人生病，讓別人吃藥」。從賴清德總統點這個名，我們很明顯看得出來，真的是自新頭殼 ・ 20 小時前
韓國瑜「桌子說」嗆賴清德 卓榮泰：桌上「兩道菜」韓院長要吞嗎？
立法院長韓國瑜今天（12日）公開回應總統賴清德，並且將台灣安全形容成桌子的四隻腳，但是賴清德打斷三隻，他喊話要賴清德以民進黨主席身分立刻廢除台獨黨綱。對此，行政院長卓榮泰回應，「這張桌上還有兩道菜，一是國民黨主席祭拜共諜；另一件則是沈伯洋遭中國追捕，難道這兩盤菜，韓院長都要吞下去嗎？」中天新聞網 ・ 16 小時前
賴總統：期待韓國瑜率跨黨派立委聲援沈伯洋 (圖)
總統賴清德（中）11日出席工總第79屆工業節慶祝大會，會前受訪時，對央視發全球通緝令抓捕民進黨立委沈伯洋一事表示，非常期待立法院長韓國瑜能站出來維護國會尊嚴，也維護台灣人民言論自由，應該要率領跨黨派委員來聲援沈伯洋。中央社 ・ 1 天前
高市早苗不撤 「臺灣有事」發言 日經新聞：恐對日本不利
日本首相高市早苗說，「臺灣有事」可能讓日本陷入存亡危機，日本可依法行使自衛權，被大陸解讀為向臺灣釋放軍援訊號。大陸駐大阪總領事薛劍，在社群威脅要「斬首」高市，更讓事情演變成中日外交大戰。日本經濟新聞分析認為，高市對臺政策不再「戰略模糊」，可能會讓日本陷入不利的位置。TVBS新聞網 ・ 1 天前