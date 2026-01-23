韓國瑜、楊瓊瓔聯名春聯出爐！送最強祝福 發放資訊一次看

為迎接馬年的到來，不少政治人物近期都紛紛發表馬年春聯。表態參加今年底台中市長選舉的國民黨立委楊瓊瓔今（23日）在臉書公布「韓院長x瓊瓔聯名春聯」，共同送上最強的祝福「馬上幸福」，並提供相關索取資訊，每人限索取 2 張，數量有限！

楊瓊瓔今在臉書分享，為了迎接金馬年，特別邀請立法院長韓國瑜合體，共同送上最強的祝福「馬上幸福」！希望鄉親們新的一年，好運馬上到、幸福馬上來！Oh Yeah！同時釋出兩人合體祝福大家「馬上幸福」的影片。

該款聯名春聯自即日起開放索取，每人限索取2張，數量有限，送完為止，領取地點為楊瓊瓔服務處資訊（大雅區學府路405號），時間為周一至周五08：30至18：00。

