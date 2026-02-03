韓國瑜、江啟臣聯名春聯2/7限量發放

迎接2026馬年新春，立法院中南部服務中心將於2月7日（星期六）上午9時至下午2時，在民主議政園區原省議會議事廳前舉辦馬年新春活動「迎春囍市－Horse發生（好事發生）」。活動結合林榮森等10位書法名家、茶藝體驗與迎春市集，現場並限量發放立法院院長韓國瑜及副院長江啟臣聯名春聯，邀請民眾走春納福，在獨特的茶香墨韻中感受濃厚年節氛圍。

活動當天，立法院副院長江啟臣將親臨現場與民眾一同迎春送福，現場親送限定版春聯，期盼大家「馬上幸福，幸福啟程」。此外立法院中南部服務中心首次以「一茶一墨」為策劃主軸，特別邀請書法名家林榮森等10位書法名家現場揮毫，贈送限量春聯，並由南投縣鹿谷生活茶會精心佈置10席特色茶席，讓民眾體驗茶香與墨韻交織的年節雅趣。現場規劃「迎春囍市」市集，特邀「市集角落」、霧峰區農會及農創餐旅公司，精選20席年節主題攤位，內容涵蓋特色美食、年節好禮、質感選物及香氛植栽。

立法院中南部服務中心提醒，茶席揮毫、園遊券及各項體驗名額均為限量，歡迎民眾把握時間，踴躍到園區走春同樂，歡喜迎接馬年新春。