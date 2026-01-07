韓國瑜：盼生醫產業結合中醫藥與觀光一同發揚光大

（中央社記者王承中台北7日電）立法院長韓國瑜今天表示，如能把生技醫療產業結合中醫、中藥，配合觀光產業一同發揚光大，相信台灣未來在生技醫療領域上一定會有更棒、更耀眼的表現。

立法院長韓國瑜今天下午在台北漢來大飯店出席「SNQ國家品質標章暨第28屆國家生技醫療品質獎」年度授獎典禮，監察院副院長李鴻鈞、衛福部次長林靜儀、行政院政務委員陳時中及評審團總召集人陳維昭等人也出席。

韓國瑜在致詞時表示，有「台灣生醫奧斯卡」美稱的國家生技醫療品質獎，今年邁入第28屆，不僅促成國內生技醫療的發展與精進，也帶給更多醫療、研究人員莫大的肯定。這是一個良善的循環，且受益對象不僅是台灣人，更是全體人類的共同福祉。

廣告 廣告

韓國瑜指出，2024年6月4日立法院三讀通過「再生醫療法」與「再生醫療製劑條例」，在今年正式上路，象徵台灣生技醫療邁入新階段。

他表示，在生醫產業發展的關鍵時刻，他內心其實非常著急，他覺得政府有責任，不同的產業發展，就宛如一條條的產業高速公路，都必須開發出來。如果說台積電、半導體是台灣之光，那醫療生技更應該是台灣之光；如果觀光是一頂皇冠，則這頂皇冠上面最閃亮的一顆珠寶，一定是醫療觀光產業。

韓國瑜指出，台灣的產業發展，除了半導體、台積電，還有許多像是醫療生技這樣蓄勢待發，可以迎頭趕上的產業。

韓國瑜表示，如果透過系統化整理，將中醫、中藥和生技醫療產業技術結合在一起，相信能創造台灣另外一個產業的光明；如能再配合觀光產業一同發揚光大，相信台灣未來在生技醫療領域上一定會有更棒、更耀眼的表現。（編輯：翟思嘉）1150107