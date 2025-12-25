韓國瑜：立院持續恪守憲政精神

受大陸冷氣團影響，全台氣溫明顯下降，北部及東部為陰有短暫陣雨天氣，許多遊客不畏陰雨，前往中正紀念堂觀賞儀隊精彩的操槍表演。（范揚光攝）

行憲紀念日，立法院長韓國瑜25日發文提醒民眾緬懷先賢創建中華民國，並宣示立院將持續恪守憲政精神，依法行使職權，守護民主、回應人民期待。不過，立法院、司法院等憲政機關大門牌樓卻已換上慶祝115年元旦字樣，綠委直言「沒有特別重視有無懸掛標語」；藍委則批民進黨政府毀憲亂政，恐怕不敢講行憲紀念日。

今年行憲紀念日重回放假日行列，不過，這1、2年，憲政問題引發熱議，朝野互批毀憲亂政，日前憲法法庭5名大法官更排除3名異議大法官，逕自判決藍白三讀通過的《憲法訴訟法》違憲失效，更讓今年的行憲紀念日格外受到關注。

國民黨主席鄭麗文昨一早就在臉書發文指出，憲法不只是文字，而是保障人民權利、制衡政府權力、守護民主法治的根本。國民黨將持續捍衛憲政體制，守住民主底線，讓國家穩定前行、人民安心生活。行憲在我心，民主不退步。

韓國瑜則在中午發文提醒民眾行憲紀念日緬懷先賢創建中華民國，並宣示立法院將持續恪守憲政精神，依法行使職權。藍委羅智強表示，時隔24年，行憲紀念日再度恢復為國定假日，但令人悲嘆的是，台灣的民主憲政竟已被糟蹋得面目全非。

藍委翁曉玲更感嘆行憲紀念日「蒙塵」，民主憲政發展架構瀕臨崩壞，必將與少數可惡的獨裁統治集團、意圖破壞民主普世價值的無恥政客抗爭到底。

反觀綠營方面，包括賴清德總統、副總統蕭美琴發文均僅提及「聖誕節」，台灣民主行動聯盟則到立院群賢樓前以行動劇抗議藍白「聯合中共毀憲亂政」。

此外，立法院、司法院、監察院等憲政機關都不再像過往架牌樓慶祝，只有台大醫院東址大樓前掛出「慶祝行憲紀念日」的牌樓，加上昨天低溫下雨，各地並沒有特別的慶祝紀念活動。

藍委賴士葆強調，行憲紀念日對中華民國非常重要，綠營開口閉口用中華民國當擋箭牌，但昨日卻靜悄悄，代表他們只想借殼使用中華民國，並非實質認同，且頻頻毀憲亂政，恐怕也不敢講行憲紀念日。

綠委吳思瑤則說，行憲紀念日是要省思有沒有恪遵憲法、奉行憲法精神，但非常遺憾的是，這2年藍白主導的新國會在韓國瑜掩護下，成了「違憲院」；至於部分憲政機關未懸掛紀念標語，吳思瑤坦言「我倒沒有特別重視」，最重要的是國人共同恪遵憲法精神，且從政者要優先做起。