韓國瑜：與國際合作 讓民主跨越更多疆界

總統賴清德（左）與立法院長、台灣民主基金會董事長韓國瑜（右）十日上午出席第二十屆亞洲民主人權獎頒獎典禮，恭喜印尼法律援助與人權協會獲獎。圖中為協會主席伊布拉尼。（中央社）

記者康子仁∕台北報導

台灣民主基金會董事長、立法院長韓國瑜十日表示，自由與民主是需要被守護、拓展與實踐的普世價值。面對當前世界局勢變化與挑戰，中華民國有責任也有能力，與國際夥伴共同讓民主與人權的力量跨越更多疆界。

韓國瑜出席二０二五第二十屆「亞洲民主人權獎」致詞表示，在全球民主倒退的時刻，看見許多社會底層的脆弱與未被正視的需求。正因如此，更需要透過實際支持，讓世界認識那些在龐大壓力與風險下，仍在各個角落推動正義、倡議改革、為弱勢發聲的行動者。

韓國瑜指出，今年在國內外專家學者的嚴格審查下，從眾多提名者中脫穎而出的是來自印尼的「印尼法律援助與人權協會ＰＢＨＩ」。他謹代表台灣民主基金會，向得獎者致上最誠摯的祝賀，感謝他們在過去三十年來，致力於保障弱勢群體的法律權益、推動制度改革，並在公民社會空間被壓縮的情況下持續堅守基本人權。

韓國瑜說，印尼法律援助與人權協會長期協助弱勢者取得平等的法律援助，並揭露在印尼民主化進程中被忽視的人權議題。透過這些案例，包括任意逮捕、強迫遷離以及對生命權的侵害，看見協會在逆境之下所堅持的勇敢與信念。這樣的精神在當今社會格外彌足珍貴、令人感動。

韓國瑜表示，面對當前世界局勢的變化與挑戰，中華民國有責任也有能力，與國際夥伴共同讓民主與人權力量跨越更多疆界。未來台灣民主基金會也將繼續與亞洲及全球的公民社會夥伴並肩前行，支持在最前線的行動者，讓更多需要被看見的聲音有機會得到重視、傳向世界。

韓國瑜深信，十日的典禮不僅在於鼓勵得獎者，更在於告訴世界，捍衛民主與人權的工作，永遠值得被支持、被記住、被延續。