韓國瑜：若打開大門、指引產業方向 醫療產業將是新的護國神山

賴清德出席「2025台灣醫療科技展」開幕典禮，與立法院長韓國瑜握手。廖瑞祥攝



2025台灣醫療科技展今（12/4）開幕，立法院長韓國瑜說，大家都說科技是台灣的護國神山，但他認為觀光業也是一項皇冠，在其中這頂皇冠上最亮的一顆明珠，一定是「醫療觀光」。如果能夠有效運用醫療資源，打開大門、指引產業的發展方向，醫療產業將會是新的護國神山，將來一定指日可待。

韓國瑜致詞表示，大家都說科技是台灣的護國神山，但他認為觀光業也是一項皇冠，在其中這頂皇冠上最亮的一顆明珠，一定是「醫療觀光」，因此要向大家報告，在台灣醫療軟體、硬體資源完善，外國人、僑胞來台旅遊精緻的健康檢查，也可以體驗台灣醫療的觀光實力。

韓國瑜說，在國際外交場合也可以呈現醫療外交的能量，像是本次東南亞就有超過200位醫院的院長來觀展，更呼應政府的新南向政策。他也多次呼籲行政院卓院長、外交部跟衛福部，一定要專業上多加交流、互通有無。

韓國瑜指出，台灣這個土地過去一百年來，最優秀的人才始終是投身在醫療界。如果能夠有效運用醫療資源，打開大門、指引產業的發展方向，醫療產業將會是新的護國神山，將來一定指日可待。

韓國瑜說，這次會展的主題是智慧醫療、生技醫療與精確的健康三大主軸。他不禁想起自己曾用六個字來總結中華文化最高的境界，這六個字是「儒腦、道身、佛心」，推動醫療科技也可以定為最高發展的原則：「儒腦」是用儒家的頭腦、經世濟民的精神，發展智慧醫療與高效的管理，追求大同世界的願景；「道身」是對自身身體修為的重視，結合檢測以及再生醫療，實現身心平衡；最後要以「佛心」的慈悲為懷，指引著所有的 AI 數據醫療，確保科技的運用，這一份聞聲救苦，為全球的健康做出更大的貢獻。

韓國瑜強調，他與所有 113 位立法委員針對醫療產業，從積極的法制面開始鬆綁相關的規定。去年6月立法院三讀通過《再生醫療法》與《再生醫療製劑條例》，合稱「再生醫療雙法」，開啟了再生醫療的新里程，而且將會在明年1月1日正式上路。

韓國瑜說，今後朝野各政黨也會持續的努力，如果各位有寶貴的修法的建議，也請不吝的指教，畢竟福國利民的政策沒有黨派、也沒有色彩之分，朝野不分你我他。

