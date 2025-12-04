韓國瑜：醫療產業將會是新的護國神山

▲立法院長韓國瑜出席第九屆台灣醫療科技展開幕典禮。（圖／記者吳翊緁攝，2025.12.04）

[NOWnews今日新聞] 第九屆台灣醫療科技展將於12月4日至12月7日在南港展覽館登場。立法院長韓國瑜今（4）日出席開幕典禮，致詞時提及，大家都說科技是台灣的護國神山，但他認為觀光業也是一項皇冠，在其中這頂皇冠上最亮的一顆明珠，一定是「醫療觀光」；更提及「醫療產業將會是新的護國神山」，去年6月立法院三讀通過《再生醫療法》與《再生醫療製劑條例》，合稱「再生醫療雙法」，今後朝野各政黨也會持續的努力，如果各位有寶貴的修法的建議，也請不吝的指教。

韓國瑜今天出席第九屆台灣醫療科技展開幕典禮，他致詞時表示，自己有幸在這裡以大會主席的身份向大家一起見面，並且誠摯歡迎海內外所有一起蒞臨的嘉賓。醫療的進步可以說是一切現代文明的基礎，科技的走向更決定人類文明的模樣。台灣在這場變革之中扮演著極為關鍵的角色，不僅有領先的資訊科技與晶片技術，根據《國際商業雜誌》近期針對全球110個國家與地區的醫療制度進行排名，台灣列為世界第一。

韓國瑜續指，而且被評鑑為全世界醫療保健系統最健全的國家。科技、醫療雙引擎，使得本展覽早在2017年創辦以來，不僅是全球首創以醫院為核心的國際展會，也無愧為亞太地區最具代表性的醫療大展。

韓國瑜說，大家都說科技是台灣的護國神山，但他認為觀光業也是一項皇冠；在其中這頂皇冠上最亮的一顆明珠，一定是「醫療觀光」。因此我們要向大家報告，在台灣醫療軟體、硬體資源完善，外國人、僑胞來台旅遊精緻的健康檢查，也可以體驗台灣醫療的觀光實力。

韓國瑜也說，在國際外交場合也可以呈現醫療外交的能量，像是本次東南亞就有超過200位醫院的院長來觀賞，更呼應政府的新南向政策。他也多次呼籲行政院卓院長、外交部跟衛福部，一定要專業上多加交流、互通有無。

韓國瑜提及，台灣這個土地過去一百年來，最優秀的人才始終是投身在醫療界。如果能夠有效的運用醫療的資源，打開大門、指引產業的發展方向，醫療產業將會是新的護國神山，將來一定指日可待。這次會展的主題是智慧醫療、生技醫療與精確的健康三大主軸。他不禁想起曾用六個字來總結中華文化最高的境界，這六個字是「儒腦、道身、佛心」。

韓國瑜說，推動醫療科技也可以定為最高發展的原則，「儒腦」是用儒家的頭腦、經世濟民的精神，發展智慧醫療與高效的管理，追求大同世界的願景；「道身」是對自身身體修為的重視，結合檢測的以及再生醫療，實現身心平衡；最後要以「佛心」的慈悲為懷，指引著所有的 AI 數據醫療，確保科技的運用，這一份聞聲救苦，為全球的健康做出更大的貢獻。

韓國瑜提及，他與所有113位立法委員針對醫療產業，從積極的法制面開始鬆綁相關的規定。去年6月立法院三讀通過《再生醫療法》與《再生醫療製劑條例》，合稱「再生醫療雙法」，開啟了再生醫療的新里程，而且將會在明年1月1日正式的上路。

韓國瑜說，今後朝野各政黨也會持續的努力，如果各位有寶貴的修法的建議，也請不吝的指教。畢竟福國利民的政策沒有黨派、也沒有色彩之分，朝野不分你我他。

韓國瑜最後提及，再次感謝主辦單位幕前幕後努力的付出，第九屆台灣醫療展從12月4日到12月7日連續四天在南港展覽館登場。他以大會主席的身份，誠摯的邀請海內外所有的貴賓一起來親臨現場參觀。

