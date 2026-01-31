韓國瑜「韓先生特別版」限量春聯見面會 僅此一場、就在今天！

農曆春節即將到來，立法院長韓國瑜日前推出今年的「馬上幸福」春聯大受外界歡迎，為了能分享過新年的好運，韓國瑜29日宣布，立院特別再加印2000份特別版，他並將舉辦唯一的1場見面會現場發送春聯，希望「馬年到，馬上幸福，從一場溫暖的見面開始」。

(圖/截自韓國瑜臉書)

韓國瑜29日在臉書貼文寫道，韓先生特別版限量春聯，唯一見面會正式登場！一年一度，只此一次。親臨現場才能入手的特別版限量春聯。

韓國瑜表示，欣喜推出「馬上幸福」受到大家的歡迎，由於索取者眾，為能分享過新年的好運，立院特別再加印2000份特別版，現場提供民眾索取，2000份現場發完為止、不再加印，有興趣的好朋友，可留意相關時間。

韓國瑜同時預告見面會時間為2026年1月31日下午15時，地點在立院台北院區（台北市中正區中山南路1號），現場見面，現場發送，數量有限，發完為止。他強調，馬年到，馬上幸福，從一場溫暖的見面開始。

