韓國瑜「馬上幸福」春聯亮相！本週六台中首發

立法院長韓國瑜馬年春聯亮相了，韓國瑜表示，這款「馬上幸福」的春聯寄寓對國家與全民的祝福，最快本周六（10日）上午韓國瑜將會現身台中，和大家見面分享。

立法院長韓國瑜「馬上幸福］春聯， 本週六上午在台中和大家見面分享（攝自韓國瑜臉書）

韓國瑜表示，馬，自古為六畜之首，一向是行遠負重、不畏艱難、任勞任怨的代表。本次新春題辭「馬上幸福」，以口語的「馬上」二字，是指即時即刻，毋庸等待，是一切行動與改變的開始。在當前政經情勢紛擾、國際局勢與兩岸關係不安的背景下，大家對「幸福」的盼望，往往並非奢求，而是一份對「生活安心、未來安定」的深切期待。

韓國瑜表示，正因為現實中仍有許多辛苦與壓力，社會更需要溫暖與希望作為後盾。「馬上幸福」所寄寓的，正是「讓幸福不必遠求、讓大家不致久候」的殷切期盼，更希望不僅「馬上幸福」、「馬上有錢」，更能「馬到成功」，讓每一份付出都能得到回應。

韓國瑜預告，今年的首批正副院長聯名款，會在本週六上午在台中和大家見面分享。另外過年前，我會在立法院台北院區與大家相約，親自向大家拜早年、發送限量春聯。

