韓國瑜「馬上幸福」春聯全國發送 23地點曝

▲農曆馬年將至，立法院長韓國瑜署名的新春春聯「馬上幸福」也亮相。韓國瑜說，以「馬上幸福」為主題，象徵對國家與全體民眾的祝福。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

[NOWnews今日新聞] 農曆馬年將至，立法院長韓國瑜與副院長江啟臣聯名推出春聯「馬上幸福」，已印製完畢，在全國各地定點都可索取。韓國瑜說，各縣市限量約2000份開放民眾索取，可以請洽在地的立法委員，他都有保留一些數量，讓大家都有機會拿到馬年春聯，分享過年喜氣！在此先預祝大家新年快樂、萬事如意、馬上幸福！

韓國瑜說，馬自古為六畜之首，一向是行遠負重、不畏艱難、任勞任怨的代表。所以成語中有意謂豐功偉績的「汗馬功勞」；也有比喻經驗通達得以任事的「老馬識途」。本次新春題辭「馬上幸福」，以口語的「馬上」二字，是指即時即刻，毋庸等待，是一切行動與改變的開始。在當前政經情勢紛擾、國際局勢與兩岸關係不安的背景下，大家對「幸福」的盼望，往往並非奢求，而是一份對「生活安心、未來安定」的深切期待。

韓國瑜春聯全國各地發放定點如下：

台北市中山區八德路2段232號

廣告 廣告

台北市中山區長春路5號2F

新北市板橋區中山路一段50巷17號

基隆市義四路10號

宜蘭縣宜蘭市女中路二段233號

桃園市桃園區成功路二段149號

新竹縣竹北市縣政二路101號

新竹市北大路168號6樓-1

苗栗縣苗栗市自治路518號

台中市大隆路40號

彰化縣彰化市中山路二段349號10樓之1

南投縣南投市祖祠東路166號

雲林縣斗六市府前街62號

嘉義縣朴子市祥和一路西段2號

嘉義市大業街88號

台南市東區林森路2段192巷25號

高雄市三民區建國一路463號

屏東縣屏東市公勇路99號2樓

台東縣台東市博愛路430號

花蓮縣花蓮市公園路27號

澎湖縣馬公市治平路28-1號

金門縣金城鎮民權路154號

連江縣南竿鄉介壽村63號

更多 NOWnews 今日新聞 報導

影／柯建銘協商遲到！韓國瑜酸：年輕叫草上飛 現在動作越來越慢

韓國瑜陪同發「馬上幸福」春聯 力讚江啟臣表現出色：台中人驕傲

影／柯文哲為「代理孕母合法」拜會 韓國瑜親送春聯「馬上幸福」