韓國瑜「馬上幸福」春聯哪裡領？ 23個地點都是國民黨部

立法院長韓國瑜的「馬上幸福」春聯。 圖：翻攝韓國瑜臉書

[Newtalk新聞] 立法院長韓國瑜1月8日在臉書貼出今年春聯「馬上幸福」，隔天跟民眾黨前主席柯文哲見面還送他這個春聯，接著又跟副院長江啟臣到大甲鎮瀾宮發春聯，曝光度十足。他今（14）日更進一步公布23個春聯索取地點，第一個就是國民黨中央黨部，其他都是國民黨地方黨部。只不過，韓國瑜有意把這些黨部遮起來，臉書上僅公布住址，頗值得玩味。

韓國瑜說，最近好多朋友在問關於領取春聯的事，由於許多團體及黨部來函到立院索取，所以在春節前，我們今天寄送到全國各地（各縣市限量約2000份開放民眾索取）幾個定點幫忙，或請洽在地的立法委員，我們都有保留一些數量，讓大家都有機會拿到馬年春聯，分享過年喜氣！

廣告 廣告

在此先預祝大家新年快樂、萬事如意、馬上幸福！

以下是全國各地發放定點：

臺北市中山區八德路2段232號

臺北市中山區長春路5號2F

新北市板橋區中山路一段50巷17號

基隆市義四路10號

宜蘭縣宜蘭市女中路二段233號

桃園市桃園區成功路二段149號

新竹縣竹北市縣政二路101號

新竹市北大路168號6樓-1

苗栗縣苗栗市自治路518號

臺中市大隆路40號

彰化縣彰化市中山路二段349號10樓之1

南投縣南投市祖祠東路166號

雲林縣斗六市府前街62號

嘉義縣朴子市祥和一路西段2號

嘉義市大業街88號

臺南市東區林森路2段192巷25號

高雄市三民區建國一路463號

屏東縣屏東市公勇路99號2樓

臺東縣臺東市博愛路430號

花蓮縣花蓮市公園路27號

澎湖縣馬公市治平路28-1號

金門縣金城鎮民權路154號

連江縣南竿鄉介壽村63號

查看原文

更多Newtalk新聞報導

轟藍白惡搞！公督盟揭總預算卡關五大惡果！籲韓國瑜「別裝忙裝睡」儘速召集協商

立院三讀》審計部組織法修正 副審計長改2至3人、未採翁曉玲版本