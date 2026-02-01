韓國瑜2025遇三合會受更多人擁護 宮小立：小心豬隊友搗亂

民進黨在去（2024）年總統大選雖然勝選，但在立委部分，由國民黨成為國會最大黨，而且在與民眾黨合作，韓國瑜順利當選立法院長。新的一年到來，韓國瑜今（2025）年運勢會如何？對此，清水孟國際塔羅的宮小立老師分析，韓國瑜命宮今年呈現三合，會受更多人擁護，須慎防血光之災，應多注意交通以及自身安全。

立法院長韓國瑜。（資料照／中天新聞）

宮小立老師指出，今年為乙巳年，韓國瑜院長其命宮有華蓋星降臨，且歲逢三合，能夠才華洋溢，盡情發揮，加上屬雞人特有的說話藝術，更是能妙語如珠，頭頭是道，得到許多人的擁護，猶如首領般的氣勢，惜有白虎凶星入侵，須慎防血光之災，應多注意交通以及自身安全，如人欲大動干戈，退避為宜。

宮小立老師也從塔羅牌和文王聖卦進行分析，從塔羅中抽出「聖杯4」、「寶劍4」、「星星」，由此可知，今年是多事之秋，而且煩腦很多，在許多工作上容易有裹足不前的情況，因此必須伺機而動，隨時保持在最佳狀態中，一有機會就要立即行動，才能夠突破難關，好在仍有許多守護者隨侍在旁，只是大都過於強勢，且盛氣凌人，韓院長需多加克制，才能維持立院和諧，不會造成更多的是非。

韓國瑜塔羅牌運勢。（圖／宮小立老師提供）

依文王聖卦來看，得「澤火革」，需要用光明睿智的態度，等待時機，再進行改革，在不可為時，切莫強求，先靜心觀察，嘗試用不同的方法才能達成目的，開春後還算平穩，但仍然勞心勞力，在五月份的時候要多加注意，恐有危害自身王座的事件產生，農曆年底的時候，問題麻煩纏身，這兩個時節要多加謹慎防範，提高警覺性，方可安然度過。

韓國瑜文王聖卦運勢。（圖／宮小立老師提供）

宮小立老師總結，整體而言，韓院長在2025年的運勢上，需要靠夥伴們的扶助，才能夠順利度過，但一定要小心豬隊友，應多加溝通，才不會讓原本的力挺變成了扯後腿，增添無妄之災，在新的一年中，立法院勢必會有許多新的改革方案，對於既得利益者將造成很大的傷害，韓院長要運用智慧周旋，才能建立利國利民的法令，讓國家的公平民主，往前再邁進一大步。

