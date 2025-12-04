韓國瑜2026公益桌曆來了！還有100張親簽小卡隨機附贈

立法院長韓國瑜今（4日）在臉書發文宣傳2026年《典亮祝福，歲月同行》的桌曆，還透露親筆簽了100張小卡，放在桌曆內隨機送出，數量不多，但每一張都帶著誠摯的心意，讓收到的民眾多一份額外的祝福！消息曝光後，一小時的時間已有超過萬名粉絲按讚、超過400則留言。

韓國瑜在臉書發文感性地說，人生旅途上有人同行是福氣，自己時常這樣想，也時常這樣感謝，這些年走遍台灣的土地，看到許多人在自己的位置上努力打拚、照顧家人、關懷社會、愛護國家，「也因為你們的陪伴同行，我一路走來，始終覺得滿心溫暖。」

韓國瑜說，想將這滿心溫暖分享在這本《典亮祝福，歲月同行》的桌曆裡，希望在未來365天裡，帶著對彼此的溫馨祝福、在暖心歲月裡互相陪伴。每本桌曆會隨機附上兩款之一的小卡，就像生活裡多出的一點小確幸。他更透露，也親筆簽了 100 張小卡，放在桌曆內隨機送出，數量不多，但每一張都帶著誠摯的心意，讓收到的您多一份額外的祝福。

韓國瑜提到，一直相信溫暖會傳遞。有時悄無聲息，卻總能照亮世界與人心。願這本桌曆，在您生活的忙與累之間、或是偶然迷惘的時候，都能提醒自己：日子雖然不容易，但我們一起相伴。如果有緣帶回家，由衷地跟您說一聲謝謝。願祝福常伴，願歲月善待所有。

