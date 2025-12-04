韓國瑜2026桌曆開放預購！百張「親筆簽名」小卡隨機送：把溫暖帶回家

韓國瑜桌曆開放預購。翻攝自臉書



立法院長韓國瑜今（12/4）日在臉書宣布，2026年桌曆《典亮祝福，歲月同行》開放預購，每本桌曆皆隨機附上一款小卡，他更親筆簽下100張小卡附入其中，將隨出貨送給幸運購買者，盼以小小心意傳遞祝福。

韓國瑜表示，這些年走遍台灣土地，他深刻感受到許多人在各自崗位上的努力與付出，包括照顧家庭、關懷社會與愛護國家。他說，正因有許多人一路相伴，讓他一路走來始終滿心溫暖。

他指出，本次桌曆以「典亮祝福，歲月同行」為題，希望象徵新的一年裡，「我們帶著對彼此的溫馨祝福、在暖心歲月裡互相陪伴」。他提到，每本桌曆都會隨機附上兩款之一的小卡，象徵生活中的小確幸。此外，他還特別親筆簽名100張小卡，隨機置入桌曆內送出。

韓國瑜說，這些親簽卡雖然數量不多，但每一張都帶著誠摯的心意，希望收到的民眾能感受到額外的祝福。他強調，「溫暖會傳遞，有時悄無聲息，卻能照亮世界與人心。」

他也寄語支持者，期盼桌曆能在忙碌、疲憊或偶爾迷惘的時刻，提醒人們「日子雖不容易，但我們一起相伴。」最後他表示，若民眾願意將桌曆帶回家，他會由衷致謝，並祝願所有人「祝福常伴、歲月善待所有」。

韓國瑜桌曆開放預購。翻攝自臉書

