韓國瑜2026桌曆開放預購！ 100張親簽小卡隨機送出

台北市 / 林彥廷 綜合報導

立法院長韓國瑜今（4）日於臉書上發文表示，2026桌曆《典亮祝福，歲月同行》已經開放預購，每本桌曆會隨機附上兩款之一的小卡，他也親筆簽了 100 張小卡，放在桌曆內隨機送出，「每一張都帶著誠摯的心意，讓收到的您多一份額外的祝福。」

圖翻攝自 韓國瑜 臉書

韓國瑜表示，人生旅途上有人同行是福氣，他時常這樣想，也時常這樣感謝。這些年走遍台灣的土地，看到許多人在自己的位置上努力打拚、照顧家人、關懷社會、愛護國家。也因為你們的陪伴同行，我一路走來，始終覺得滿心溫暖。

韓國瑜說，他想將這滿心溫暖分享在這本《典亮祝福，歲月同行》的桌曆裡，希望在未來365天裡，我們帶著對彼此的溫馨祝福、在暖心歲月裡互相陪伴。

韓國瑜提到，每本桌曆會隨機附上兩款之一的小卡，就像生活裡多出的一點小確幸。自己也親筆簽了 100 張小卡，放在桌曆內隨機送出。數量不多，但每一張都帶著誠摯的心意，讓收到的您多一份額外的祝福。「我一直相信，溫暖會傳遞。有時悄無聲息，卻總能照亮世界與人心。」

韓國瑜表示，願這本桌曆，在您生活的忙與累之間、或是偶然迷惘的時候，都能提醒自己：日子雖然不容易，但我們一起相伴。如果有緣帶回家，他由衷地說一聲謝謝。願祝福常伴，願歲月善待所有。《典亮祝福，歲月同行》把溫暖帶回家，也把希望帶進明年。

